TP.HCM kéo giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH 17/04/2026 15:00

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH ở mức thấp nhất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 403/NQ của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030.

Theo đó, TP.HCM xác định việc phát triển người tham gia BHXH là một chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động và phát triển bền vững thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu có ít nhất 6.671.804 người tham gia BHXH, trong đó tối thiểu 112.565 người tham gia BHXH tự nguyện.

TP.HCM đặt mục tiêu hơn 6,67 triệu người tham gia BHXH đến năm 2030. Ảnh: TƯ LIỆU

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ người tham gia BHXH đạt khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi. Kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH ở mức thấp nhất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH.

Việc phát triển người tham gia BHXH được xác định là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng hằng năm của thành phố. Theo đó, số người tham gia BHXH đạt tỉ lệ 100% so với kế hoạch giao hằng năm. Số người tham gia BHXH tự nguyện năm sau cao hơn năm trước, đạt từ 5% trở lên.

UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND phường, xã, đặc khu để tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH TP.HCM trong việc triển khai giải pháp mở rộng diện bao phủ, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, tiến tới BHXH toàn dân.

TP.HCM cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình thực hiện chính sách BHXH, hướng tới quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả.