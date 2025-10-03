TP.HCM kiến nghị Chính phủ gỡ vướng để Tập đoàn Lotte tiếp tục dự án 03/10/2025 15:50

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết lãnh đạo TP đồng hành cùng nhà đầu tư, bổ sung các kiến nghị của Lotte gửi Chính phủ tháo gỡ vướng mắc.

Chiều 3-10, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) để lắng nghe những vướng mắc của nhà đầu tư và tiếp tục kiến nghị Chính phủ gỡ vướng.

Doanh nghiệp đề xuất 3 nội dung

Đại diện pháp luật Tập đoàn Lotte cho biết tập đoàn trân trọng cảm ơn lãnh đạo TP đã lắng nghe. Về các vướng mắc của dự án, tập đoàn đã có các buổi làm việc với lãnh đạo TP và ghi nhận TP đã tiếp nhận các kiến nghị, đồng thời đã có báo cáo gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

Để tháo gỡ các vướng mắc hiện tại và tiếp tục thực hiện dự án, Tập đoàn Lotte có 3 đề xuất cụ thể mong TP và Chính phủ xem xét.

Một là, cho phép Tập đoàn được điều chỉnh tỉ lệ góp vốn trong nội bộ liên danh các công ty của Lotte. Hai là, chấp thuận cho các nhà đầu tư bên ngoài được tham gia góp vốn vào dự án, với tỉ lệ không quá 35%. Ba là, kiến nghị xem xét miễn khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với tiền sử dụng đất.

Bổ sung thêm, tập đoàn kiến nghị cơ quan chức năng sẽ ban hành một thông báo nộp tiền sử dụng đất mới, đồng thời hủy bỏ thông báo đã được ban hành trước đó.

Đại diện pháp luật Tập đoàn Lotte nêu ý kiến với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: QH

Theo đại diện Tập đoàn này, không chỉ riêng Lotte, mà cộng đồng các nhà đầu tư Hàn Quốc tại TP.HCM đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ TP.

Vị đại diện cho biết một bước ngoặt quan trọng, sau khi TP có văn bản gửi kiến nghị lên Chính phủ vào ngày 12-9-2025 vừa qua, quan điểm trong nội bộ Tập đoàn Lotte đã có sự thay đổi tích cực. Lotte khẳng định chắc chắn về cam kết nếu các đề xuất của TP về dự án được Chính phủ chấp thuận, Lotte sẽ ngay lập tức triển khai thực hiện.

Về nghĩa vụ thuế, ông Phan Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, cho biết thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã được ban hành và gửi đến doanh nghiệp theo đúng quy trình. Căn cứ theo luật, thông báo này đã quá hạn nộp. Tính đến hôm nay, ngày 3-10, hệ thống đã ghi nhận số tiền phạt chậm nộp phát sinh là 120 tỉ đồng.

“Do đó, Thuế TP.HCM xin kiến nghị nếu TP có tờ trình gửi Chính phủ xem xét về đề xuất miễn khoản tiền sử dụng đất bổ sung của Lotte thì bổ sung nội dung xin miễn khoản tiền phạt chậm nộp này. Vấn đề này cần phải có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, vì hiện tại không có quy định pháp luật nào cho phép miễn khoản tiền phạt chậm nộp trong trường hợp này" – ông Dũng ý kiến.

Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Sau khi lắng nghe ý kiến các sở ngành và tập đoàn Lotte, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo TP ghi nhận và sẽ đề xuất theo đúng các yêu cầu của Tập đoàn Lotte.

TP rất mong nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP, tiếp tục thực hiện dự án quan trọng này. Sự thành công của dự án không chỉ là của riêng Lotte mà còn là một đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP cho biết ngay sau buổi làm việc này, TP.HCM sẽ có Thông cáo báo chí chính thức để công khai, minh bạch toàn bộ thông tin. Mục đích là để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh và tránh những hiểu lầm không đáng có trong dư luận.

Đối với đề xuất bổ sung thêm của Tập đoàn Lotte về khoản tiền chậm nộp, lãnh đạo TP chỉ đạo Sở Tài chính và Thuế TP.HCM sẽ bổ sung nội dung trên vào công văn kiến nghị Chính phủ.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết đồng hành hỗ trợ Tập đoàn Lotte cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, đóng góp vào sự phát triển TP.HCM. Ảnh: QH

"Qua đây, tôi cũng đề nghị Tập đoàn Lotte và cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài hãy tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của TP.HCM. Chúng tôi cam kết TP sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật" - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.