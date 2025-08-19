TP.HCM: Lập tổ 'áo xanh lăn bánh' đến tận nhà để cấp đổi thẻ đảng viên 19/08/2025 18:09

(PLO)- Tại TP.HCM, các địa phương làm việc đến 21 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật; lập các tổ lưu động, thực hiện mô hình "áo xanh lăn bánh", đến tận nhà để cấp đổi thẻ đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị 51 của Ban Bí thư về đổi thẻ đảng viên.

Việc thực hiện việc đổi thẻ đảng viên phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Công tác đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2-9-2025.

Cán bộ công an phường Tăng Nhơn Phú hướng dẫn người dân làm thủ tục đổi thẻ đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng với cả nước, 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM đang tăng tốc làm thủ tục đổi thẻ đảng viên để kịp hoàn thành vào ngày 2-9.

Phường đông đảng viên nỗ lực hoàn thành trước tiến độ

Ghi nhận vào ngày 19-8 tại trụ sở Công an phường Hiệp Bình (46 Lý Tế Xuyên), nhiều đảng viên tranh thủ đến làm thủ tục đổi thẻ đảng viên.

Nhiều cán bộ của Đảng ủy, Công an phường, đoàn phường túc trực sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện các bước đổi thẻ đảng viên.



Trung tá Nguyễn Mai Chức - Trưởng Công an phường Hiệp Bình thông tin thêm lực lượng công an còn bố trí cán bộ đến tận nhà làm thủ tục đổi thẻ Đảng cho những đảng viên cao tuổi, bệnh nặng.

Công an phường Hiệp Bình làm thủ tục đổi thẻ đảng viên. Ảnh: HIỆP

Phường Hiệp Bình có 3.400 đảng viên, là một trong số những phường đông đảng viên của TP.HCM. Tính đến nay đã có hơn 3.000 đảng viên được làm thủ tục đổi thẻ Đảng mới.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình, cho biết đây là kết quả của nỗ lực không mệt mỏi, của tập thể cán bộ phường cùng 91 khu phố. Ngay từ đầu tháng 8, phường đã lập danh sách, hoàn thành cài đặt phần mềm để từ ngày 7-8, chính thức tiếp nhận đổi thẻ Đảng. Địa phương đang nỗ lực để hoàn thành công tác đổi thẻ trước mốc thời gian quy định.

Công an phường Hiệp Bình cũng đang thực hiện chiến dịch “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân” cho người dân trên địa bàn.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, Công an phường vẫn đang ngày đêm thực hiện việc cấp đổi thẻ đảng viên ở cả hai trụ sở (117 Nam Cao và 185 Đình Phong Phú). Dù là thứ bảy, chủ nhật, căn phòng là nơi thực hiện việc cấp đổi thẻ tại trụ sở công an phường vẫn sáng đèn đến 21 giờ.

Các đảng viên làm thủ tục đổi thẻ đảng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, phường Tăng Nhơn Phú cho biết địa bàn có 3.371 đảng viên, đến nay đã làm thủ tục đổi thẻ cho 1.476 trường hợp. Địa phương nỗ lực đến ngày 25-8, phường sẽ hoàn tất việc này.

"Với địa bàn có số lượng đảng viên đông, phường chia ra ba ca để thực hiện, thông báo đến từng chi bộ"- ông thông tin và cho biết thêm, với đảng viên cao tuổi, phường sẽ phân công đoàn viên, lực lượng an ninh cơ sở xuống để hỗ trợ làm tại nhà.

Người dân háo hức đổi thẻ đảng viên

Bà Mai Thị Mai, Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Hoa Sen đến trụ sở Công an phường Tăng Nhơn Phú (185 Đình Phong Phú) để làm thủ tục đổi thẻ vào chiều 18-8.

Bà Mai chia sẻ, vì đây là lần đầu tiên bà đi đổi thẻ đảng viên nên rất háo hức. "Cả ông xã tôi tối hôm qua cũng háo hức, chuẩn bị trang phục chỉnh tề để chụp ảnh cho chỉnh chu"- bà Mai kể.

Để hoàn tất việc đổi thẻ đảng viên trước ngày 2-9, Công an phường, xã, đặc khu tại TP.HCM làm đến 21 giờ mỗi ngày; và làm cả thứ 7, chủ nhật. Ảnh: THANH TUYỀN

Suốt 38 năm tuổi Đảng, bà Mai cho rằng, đợt đổi thẻ đảng viên lần này diễn ra trước thềm cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh 2-9 sắp tới nên bà rất vinh dự, tự hào.

"Tôi đến đây cũng được công an phường hướng dẫn chi tiết, chỉ trong vòng 5 phút là xong thủ tục, rất gọn"- bà Mai cho hay.

Ông Phạm Văn Khuyến, Bí thư Chi bộ khu phố 18, phường Tăng Nhơn Phú thì đến trụ sở Công an phường tại số 117 Nam Cao để làm thủ tục đổi thẻ. Ông Khuyến chia sẻ, đội ngũ cán bộ hỗ trợ rất nhiệt tình, có chuyên môn nên hỗ trợ thủ tục rất nhanh.

"Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là chi bộ tôi gồm 28 đảng viên đã xong thủ tục cấp đổi thẻ"- ông Khuyến nhận xét.

Nhiều đảng viên cũng chia sẻ, dù mới sáp nhập, có nhiều việc phải hoàn thành, nhưng cán bộ phường, công an vẫn luôn hết lòng, hỗ trợ tối đa thủ tục cho các đảng viên.

Phường Minh Phụng hoàn thành 100% công tác cấp đổi thẻ đảng viên trước ngày 15-8

Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng cho biết, việc đổi thẻ đảng viên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đồng bộ dữ liệu đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp chuẩn hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Vì lẽ đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ban Xây dựng đảng lập danh sách, công an phường bố trí địa điểm thu nhận thông tin, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức công tác hậu cần, điểm danh, hướng dẫn.

Đoàn viên, công an phường đến tận nhà hỗ trợ đảng viên cao tuổi làm thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: MINH PHỤNG

Phường bố trí bốn điểm cập nhật tương ứng với bốn tổ tại chỗ, hai tổ lưu động làm việc từ 7 giờ 30 sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày để hỗ trợ người dân làm thủ tục đổi thẻ đảng viên.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ đảng viên cao tuổi, khó khăn trong việc di chuyển đến các địa điểm cấp đổi thẻ đảng trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai đội hình "Áo xanh lăn bánh" đến tận nhà các cô chú đảng viên lớn tuổi, hỗ trợ đưa đón đến các địa điểm; đến tận nhà để hỗ trợ đảng viên làm thủ tục đổi thẻ.

Đội hình "Áo xanh lăn bánh" đến tận nhà các cô chú đảng viên lớn tuổi hỗ trợ cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: MINH PHỤNG

Với hệ thống phần mềm, thiết bị hiện đại, quá trình cấp đổi được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

“Từ ngày 12-8 đến ngày 21 giờ ngày 14-8-2025, đã ghi nhận có 1.292 đảng viên đủ điều kiện đến cập nhật cấp thẻ đảng viên mới”, bà Nguyễn Thị Mai Trang thông tin.

Đáng chú ý, Đảng ủy phường Minh Phụng đã cập nhật cho 135 đảng viên trong tổ chức đảng có trụ sở đóng tại địa bàn phường nhưng không trực thuộc đảng bộ phường.