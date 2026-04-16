TP.HCM: Năm 2027 sẽ làm dự án đường mở mới phía Tây Bắc kết nối Tây Ninh 16/04/2026 14:05

(PLO)- Dự án xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông TP, tăng cường kết nối với Tây Ninh.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có tờ trình trình Hội đồng thẩm định TP.HCM (Sở Tài chính là cơ quan thường trực) để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh).

Dự án có điểm đầu tại đường Vành đai 2, điểm cuối tại đường Vành đai 3 (giáp ranh Long An), dài khoảng 10 km. Đây là dự án liên kết các vành đai, đường trục quan trọng để kết nối với nhau.

Bình đồ dự án đường mở mới Tây Bắc. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp.

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Dự án đi qua phường Bình Tân, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng được thực hiện bằng ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí xây lắp gần 5.000 tỉ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.058 tỉ đồng.

Dự án đường mở mới Tây Bắc có điểm đầu tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 1 thuộc phường Bình Hưng Hòa cũ. Tuyến đường chạy dọc đường Nguyễn Thị Tú, đi qua Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc cũ, TP.HCM. Theo bản đồ quy hoạch, dự án khi đến khu vực số 380 Nguyễn Thị Tú sẽ cắt qua khu dân cư, kết nối với Hương lộ 80 và dẫn về đường liên ấp 2-6.

Khu vực dự án đi qua. Ảnh: AN HUY

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm tải cho Quốc lộ 22, kết nối khu Tây Bắc TP.HCM, Bình Chánh, Hóc Môn cũ với tỉnh Tây Ninh. Từ đó hình thành trục giao thông liên vùng, tăng khả năng lưu thông hàng hóa giữa 2 địa phương.

Tiến độ thực hiện dự án đường mở mới Tây Bắc như sau:

- Lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tháng 4-2026.

- Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ quý III đến quý IV-2026.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý II- 2026 đến quý II-2027.

- Lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công vào quý II - 2027.

- Hoàn thành công trình vào quý II- 2029.