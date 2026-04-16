TP.HCM sẽ nối dài đường Võ Văn Kiệt tới Tây Ninh trong năm 2027 16/04/2026 08:27

(PLO)- Dự kiến trong năm 2027, TP.HCM sẽ khởi công dự án nối dài đường Võ Văn Kiệt tới tỉnh Tây Ninh.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM có tờ trình gửi Hội đồng thẩm định TP.HCM (Sở Tài chính là cơ quan thường trực) để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng trục đường Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An với chiều dài hơn 15km.

Dự án có tổng mức đầu tư 15.975 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 7.000 tỉ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là hơn 1.500 tỉ đồng. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m đáp ứng 10 làn trong tương lai.

Dự án có tổng mức đầu tư 15.975 tỉ đồng. Ảnh: ĐT

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, thực hiện bằng ngân sách TP, triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Dự án đi qua xã Tân Nhựt, Bình Lợi (TP.HCM) và xã Đức Hòa, Tây Ninh.

Tiến độ thực hiện như sau: Tháng 4-2026 sẽ lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; quý IV-2026 tiến hành lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Quý II-2026 đến quý III-2027 thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; lập, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong quý II-2027. Triển khai thi công, khởi công quý III-2027; hoàn thành công trình quý IV năm 2029.

Hiện nay, đại lộ Võ Văn Kiệt hiện là một trong những trục giao thông lớn của TP.HCM có mật độ phương tiện đông, rộng từ 6-10 làn xe. Tuyến này thuộc trục Đông - Tây gồm Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ, đưa vào khai thác từ năm 2009.

Tuy nhiên, thời gian qua tuyến đường này đã có phần quá tải do kết nối thiếu đồng bộ. Vì vậy việc sớm kéo dài tuyến đường Võ Văn Kiệt góp phần phát huy hiệu quả của dự án, giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn.