TP.HCM triển khai loạt biện pháp ứng phó với sạt lở bờ sông, kênh rạch 03/06/2025 09:55

TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa triều thấp – thời kỳ dễ xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo về việc cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó.

Theo quy luật triều hằng năm, hiện nay TP.HCM đang bước vào thời kỳ thường xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển (sau đây gọi tắt là bờ sông, bờ biển) từ tháng 5 đến tháng 9, đây là các tháng có mực nước chân triều rút thấp nhất trong năm 2025.

Theo thống kê, trong năm 2024, trên địa bàn TP đã xảy ra 4 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch tại quận 12, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã làm sạt lở khoảng 50 m đê bao, 50 m kè tạm, 531 m2 diện tích đất và đoạn tường rào bê tông cốt thép dài 45 m, cao 1,5 m.

Sạt lở bờ kênh Thanh Đa. Ảnh: NN

Để chủ động phòng chống, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng do sạt lở bờ sông, bờ biển gây ra trong năm 2025, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống sạt lở. Trọng tâm là tiếp tục triển khai quy chế phối hợp và kế hoạch tổng thể phòng, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, đã được UBND TP ban hành.

Các địa phương phải chủ động rà soát, sửa chữa, duy tu hệ thống kè, đê đã xuống cấp, tránh nguy cơ sụt lún gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kè kiên cố chống sạt lở do địa phương, đơn vị làm chủ đầu tư, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở.

Khi xảy ra sự cố sạt lở, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp xử lý theo phương án phòng chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn TP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án kè chống sạt lở trong thời gian sớm nhất để các chủ đầu tư có mặt bằng phục vụ thi công hoàn thành dứt điểm các dự án kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển bảo vệ an toàn khu dân cư.

Bộ Tư lệnh TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Công an TP, Lực lượng Thanh niên xung phong phối hợp với UBND các địa phương nơi xảy ra sự cố sạt lở để huy động lực lượng kịp thời ứng cứu người, trục vớt tài sản, di dời người dân đến nơi an toàn và đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sạt lở.

Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát lòng sông, ven biển thuộc địa bàn TP trái phép, không phép làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

UBND TP yêu cầu các địa phương triển khai nhiều giải pháp chống sạt lở. Ảnh: NN

UBND TP cũng giao UBND các địa phương có khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở thông báo thường xuyên các vị trí bờ sông, bờ biển có nguy cơ sạt lở để người dân biết và chủ động di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tạm cư an toàn;

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở để thường xuyên chốt chặn tại các vị trí xảy ra sạt lở, khoanh vùng, rào chắn ngăn không cho người và phương tiện vào khu vực sạt lở; tổ chức vận động và hỗ trợ người dân di dời sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm, bảo vệ tài sản của hộ dân sau khi đã di dời.

Thường xuyên kiểm tra và vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ công trình lấn chiếm sông, kênh, rạch, biển, di dời vật liệu, hàng hóa trên hành lang bảo vệ bờ vào bên trong nhằm giảm tải tại các khu vực sạt lở...

UBND TP giao Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai - Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại mức độ sạt lở các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TP để tổng hợp, tham mưu trình UBND TP công bố danh mục sạt lở năm 2025 và chỉ đạo các biện pháp, phương án xử lý đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn.