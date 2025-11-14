Trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc phải có hệ thống sạc điện 14/11/2025 15:27

(PLO)- Trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc phải đáp ứng các điều kiện về quy mô và quy chuẩn an toàn giao thông.

Trong vài năm qua, xe điện phát triển nhanh tại Việt Nam nhưng hạ tầng trạm sạc vẫn chưa theo kịp. Hiện phần lớn trạm sạc do doanh nghiệp sản xuất xe đầu tư, phân bố chưa đồng đều giữa khu vực đô thị và vùng xa.

Vì vậy, Luật Đường bộ 2024 (có hiệu lực từ 1-1-2025) lần đầu tiên quy định trạm dừng nghỉ bắt buộc phải có hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng điện theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc bố trí hệ thống sạc được ưu tiên tại khu vực bãi đỗ xe.

Các trạm dừng nghỉ đang được đầu tư phải có hệ thống trạm sạc điện. Ảnh: V.LONG

Quy định bổ sung về việc phải có điểm sạc tại bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ giao thông giúp mở rộng mạng lưới sạc trên phạm vi toàn quốc, thay vì chỉ tập trung ở các đô thị lớn.

Song song quy định trên, Thông tư 58/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định trạm dừng, đỗ xe phải có diện tích tối thiểu 500 m², không bao gồm đường ra vào. Khu vực lưu thông trong bãi xe phải có biển báo, vạch kẻ đường và bán kính quay xe tối thiểu 10 m theo tim đường để bảo đảm phương tiện di chuyển an toàn.

Chiếu theo các quy định trên, hiện các tuyến đường bộ cao tốc đều được quy hoạch xây dựng trạm dừng nghỉ và có bố trí các vị trí trạm sạc điện. Riêng tuyến cao tốc Bắc – Nam có 21 trạm đang được Bộ Xây dựng đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, trong đó sáu trạm mới được bàn giao một phần mặt bằng. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa thể hiện đầy đủ tính chủ động và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Để hoàn thành các trạm dừng nghỉ vào cuối năm nay, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với từng nhà đầu tư, xây dựng lại tiến độ chi tiết cho từng dự án, tập trung hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 31-12-2025.