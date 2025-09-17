35 năm ngày thành lập Báo Pháp Luật TP.HCM: Trăn trở với người dân và doanh nghiệp trên con đường phát triển 17/09/2025 15:05

(PLO)- Với vai trò là một diễn đàn tin cậy về pháp lý, chính sách, báo Pháp Luật TP.HCM luôn là người bạn đồng hành của nhân dân và doanh nghiệp trên con đường phát triển.

Hành trình 35 năm của báo Pháp Luật TP.HCM là hành trình của sự dấn thân, của trách nhiệm và sứ mệnh kết nối của niềm tin của xã hội. Mỗi bài báo được xuất bản không chỉ là một sản phẩm thông tin, mà còn là một hành động xã hội, góp phần làm cho pháp luật không còn là những điều khoản khô khan trên giấy, mà thực sự đã góp phần làm nên giá trị để bảo vệ công lý, phụng sự phát triển, tạo ra dòng cảm xúc để từng chính sách đến gần hơn với trái tim của mỗi người dân.

Bước sang một giai đoạn mới, sứ mệnh ấy sẽ còn tiếp tục, với một tâm thế vững vàng và một ngòi bút ngày càng sắc bén hơn.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM:

Báo Pháp Luật TP.HCM thực sự là người bạn đồng hành

Vượt qua thách thức từ việc sắp xếp lại bộ máy, Thuế TP.HCM vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong công tác thu ngân sách. Tính đến hết ngày 31-8-2025, toàn ngành đã thu 405.863 tỉ đồng, đạt gần 81% dự toán pháp lệnh và tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Thành công này, bên cạnh nỗ lực của toàn ngành, còn có sự đồng hành quan trọng của các cơ quan báo chí, trong đó Báo Pháp Luật TP.HCM để lại dấu ấn đậm nét.

Bằng ngòi bút nhạy bén và cách tiếp cận đa chiều, Báo đã thực sự là người bạn đồng hành, là cánh tay nối dài của cơ quan Thuế. Qua những bài viết chuyên sâu, chuyên đề, phóng sự, tin tức cập nhật về triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật thuế. Từ công tác tuyên tuyền, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử từ khởi tạo từ máy tính tiền đối với các hộ, cá nhân kinh doanh, đến lĩnh vực thương mại điện tử, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng... được truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố một cách sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Nhờ đó những thông tin, chính sách thuế mới được nhanh chóng đi vào đời sống một cách tự nhiên và sâu rộng. Đây là yếu tố then chốt giúp xây dựng ý thức tự giác tuân thủ, góp phần vào sự minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế quốc gia.

Trong giai đoạn tới, sau quá trình sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo hướng “tinh gọn, hiệu quả”, Thuế TP.HCM mong muốn Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò định hướng thông tin. Đồng thời, báo cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các kênh truyền thông đa phương tiện như Facebook, YouTube, Zalo để tăng cường tương tác, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với công chúng.

Với tinh thần phối hợp “chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả”, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục gặt hái thành công.

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP.HCM:

Cầu nối pháp lý tin cậy của cộng đồng DN

Suốt 35 năm, báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vai trò là một tờ báo sắc sảo, một tiếng nói không thể thiếu của cộng đồng DN. Hơn ai hết, DN hiểu rằng một môi trường kinh doanh lành mạnh phải được xây dựng trên nền tảng pháp lý minh bạch. Báo đã làm rất tốt vai trò soi chiếu, phân tích và phản biện các chính sách, giúp DN vững tâm hoạt động.

Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao cách báo đã đồng hành, đi sâu vào những khó khăn thực tiễn của DN. Từ những vướng mắc trong chính sách hoàn thuế VAT, những rào cản về tiếp cận tín dụng cho đến các vấn đề về đất đai, báo đã không chỉ phản ánh mà còn chủ động tìm đến DN, lắng nghe tại các diễn đàn như “Cà phê doanh nhân” của HUBA để có được tiếng nói chân thực nhất. Nhiều kiến nghị qua lăng kính của báo đã được các cơ quan quản lý tiếp thu, điều chỉnh.

Trong giai đoạn tới, trước vận hội lớn từ việc cụ thể hóa các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, vai trò của báo càng trở nên quan trọng. Chúng tôi mong rằng dù ở không gian phát triển nào, báo vẫn sẽ là cầu nối hiệu quả giữa DN và nhà xây dựng chính sách, pháp luật.

Đặc biệt, báo cần là diễn đàn phản ánh tiếng nói của hai khối DN theo những nhu cầu riêng biệt. Một là các DN đầu tàu với những dự án tầm cỡ quốc gia. Hai là và đây mới là số đông, khối DN nhỏ và vừa. Chính sách dành cho nhóm này cần được “đo ni đóng giày”, hoàn toàn khác với các tập đoàn lớn.

Báo cần có những chuyên trang, diễn đàn riêng để những kiến nghị của DN nhỏ và vừa được lắng nghe thấu đáo, giúp các nghị định, thông tư khi ban hành thực sự sát sườn, tạo ra cú hích mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế.

Luật sư - ThS ĐÀO VĂN HƯNG, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và phát triển DN:

Lấy pháp luật làm nền tảng, lấy trách nhiệm xã hội làm tôn chỉ

Báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Bằng việc phản ánh khách quan những bất cập, tờ báo đã đi sâu vào các vấn đề nhức nhối như tình trạng hàng giả, hàng nhái, không chỉ nêu hiện trạng mà còn kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Song song đó, báo phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện chính sách và phổ biến pháp luật. Trong bối cảnh nhiều quy định mới được ban hành, báo đã tập trung làm rõ những vấn đề cấp thiết về đất đai, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách theo hướng đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân và DN.

Không chỉ dừng lại ở mặt thông tin, báo còn chủ động tạo ra các diễn đàn đối thoại thiết thực. Nhiều tọa đàm chuyên sâu về các chủ đề nóng như “Chống hàng giả”, “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử” hay “Loại bỏ rào cản cho kinh tế tư nhân” đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng giàu tính nhân văn, tiêu biểu như Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội của tờ báo.

Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, đồng thời mở rộng các chương trình vì cộng đồng, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người yếu thế. Với vai trò là một diễn đàn tin cậy, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ mãi là người bạn đồng hành của nhân dân và DN trên con đường phát triển.

Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hồi tháng 8-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

TS HUỲNH PHƯỚC NGHĨA, chuyên gia kinh tế, Giám đốc Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý (ĐH Kinh tế TP.HCM):

Pháp Luật TP.HCM cần tạo đột phá bằng sản phẩm mới từ hệ dữ liệu riêng

Báo Pháp Luật TP.HCM đã định hình được bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Tuy nhiên, để tạo bước đột phá và khẳng định vị thế không thể thay thế trong bối cảnh mới, tờ báo cần một chiến lược phát triển sản phẩm mà “vũ khí” tối quan trọng chính là “tư duy dữ liệu”.

Tờ báo đã tạo dựng được bản sắc đặc sắc khi chạm sâu vào những khía cạnh pháp luật trong đời sống, từ đó tạo ra những phản biện xã hội sắc bén. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống tư pháp, đây chính là giá trị cốt lõi mà báo đã gây dựng được.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc phát triển đa kênh, đa phương tiện mới chỉ là công cụ. Cốt lõi của sự thay đổi phải đến từ “tư duy sản phẩm”, tức là tạo ra những sản phẩm có sức ảnh hưởng xã hội rộng lớn hơn một bài báo đơn thuần. Để làm được điều đó, có ba nền tảng cốt lõi được đề xuất: Một là xây dựng hệ sinh thái đối tác chiến lược. Báo nên hợp tác sâu với các trường ĐH luật, các khoa quản lý nhà nước để cùng tạo ra những sản phẩm chung như công trình nghiên cứu hay sự kiện tầm vóc nhằm định hình và dẫn dắt dư luận.

Hai là lấy “tư duy dữ liệu” làm vũ khí cạnh tranh. Đây là yếu tố then chốt. Báo chí cần tự xây dựng nền tảng dữ liệu độc quyền, ví dụ như các báo cáo thường niên về một vấn đề pháp lý, dữ liệu theo dõi chính sách qua nhiều năm hoặc thu thập phản hồi của người dân, DN. Khi có dữ liệu riêng, tiếng nói của tờ báo sẽ được nâng tầm từ thông tin đơn thuần lên thành các phân tích, dự báo dựa trên bằng chứng khoa học. Chính những sản phẩm chặt chẽ, độc đáo này sẽ tạo ra một bản sắc không thể thay thế.

Ba là phát triển đa phương tiện. Khi đã có các sản phẩm chiến lược dựa trên dữ liệu, việc phát triển đa nền tảng sẽ là con đường tất yếu để truyền tải chúng đến với công chúng một cách hiệu quả nhất.

Tóm lại, để tạo ra một chương mới, báo Pháp Luật TP.HCM cần chuyển mình từ một cơ quan thông tin thành một tổ chức tri thức, lấy dữ liệu làm nền tảng để tạo ra những sản phẩm có giá trị và sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA): Giữ chất phản biện sắc bén, bộ lọc thông tin pháp lý tin cậy Đồng hành cùng DN suốt 35 năm, báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vai trò một người bạn thẳng thắn và trách nhiệm. Trong bối cảnh Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng đi vào cuộc sống, vai trò của một cơ quan báo chí pháp luật dấn thân càng trở nên cấp thiết. Báo không chỉ là kênh thông tin, mà thực sự là một diễn đàn phản biện sắc sảo, giúp chính sách pháp luật vốn khô khan “chạm” vào hơi thở cuộc sống. Thị trường bất động sản nhiều năm qua đã đối mặt với vô vàn khó khăn từ các “điểm nghẽn” pháp lý và ở đó, báo luôn hiện diện. Điển hình là trong quá trình hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), báo đã trở thành kênh phân tích sâu sắc, “mổ xẻ” sự bất hợp lý của quy định thu bổ sung tiền sử dụng đất mang tính “hồi tố”, bảo vệ DN trước rủi ro. Đồng thời, báo kiên trì tạo diễn đàn đa chiều về bảng giá đất, giúp nhà làm luật cân bằng giữa yêu cầu ổn định và nguyên tắc thị trường. Sự đồng hành của báo còn thể hiện qua việc lan tỏa mạnh mẽ những kiến nghị vì dân, từ đề xuất giảm mạnh tiền sử dụng đất khi người dân làm sổ hồng đến góp ý nới lỏng điều kiện nhà ở xã hội (nâng thu nhập, giảm lãi vay). Những thay đổi tích cực trong các dự thảo gần đây, như việc Bộ Tài chính bỏ đề xuất thu thuế 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản hay những điều chỉnh trong dự thảo sửa đổi Nghị định 100 về nhà ở xã hội đều có dấu ấn phản biện của báo. Trong giai đoạn phát triển mới của báo chí TP.HCM, chúng tôi tin tưởng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục là một “luật sư” của xã hội. Để làm được điều đó, báo cần giữ vững bản sắc phản biện sắc bén, là “bộ lọc” thông tin pháp lý tin cậy và tiên phong chuyển đổi số để biến những điều luật phức tạp trở nên dễ tiếp cận.