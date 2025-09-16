TP.HCM sẽ có 'thung lũng Silicon'? 16/09/2025 21:06

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM giao các đơn vị nghiên cứu, tham mưu xây dựng trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo Việt – Hàn, phát triển các 'thung lũng Silicon' tại siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập.

Ngày 16-9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi tiếp và làm việc với ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc; ông Kim Hyeon-Gon, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Kinh tế và Khoa học tỉnh Gyeonggi - Thung lũng Công nghệ cao Pangyo.

Mở đầu buổi tiếp, bà Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận sự nỗ lực gắn kết doanh nghiệp hai bên của Hiệp hội trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Đặc biệt là sứ mệnh gắn kết cộng đồng chuyên gia trí thức, doanh nghiệp kiều bào và cộng đồng Việt – Hàn với các hoạt động tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Thông tin với đoàn, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh sau khi TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới trở thành hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với không gian và tiềm năng phát triển hết sức to lớn.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu sẽ trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao cùng du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Cũng theo bà Trần Thị Diệu Thúy, TP.HCM xác định chiến lược phát triển “1 trung tâm - 4 cao - 1 tập trung”. Trong đó, một trung tâm là hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Bốn cao gồm trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu, khu công nghiệp công nghệ cao, giáo dục chất lượng cao và y tế chất lượng cao. Một tập trung là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng số đảm bảo đồng bộ, hiện đại.

“Trong hành trình phát triển đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ bạn bè quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc” - bà Trần Thị Diệu Thuý nói.

Lãnh đạo TP.HCM cũng hoan nghênh việc mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế như Cơ quan Xúc tiến Kinh tế và Khoa học tỉnh Gyeonggi và các tổ chức công nghệ cao trong khu vực, đặc biệt là các đơn vị R&D của Thung lũng công nghệ Pangyo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cũng hoan nghênh nguyện vọng, mong muốn phát triển các dự án công nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi và phát triển TP thông minh của các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi.

Bà Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo Việt – Hàn, phát triển các 'thung lũng Silicon' tại siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập, thu hút các quỹ đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Đồng thời, bà đề nghị Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, Cơ quan Xúc tiến Kinh tế và Khoa học tỉnh Gyeonggi hỗ trợ kêu gọi các đối tác Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghệ cao, đặc biệt là các cơ quan R&D của Thung lũng Pangyo.

Đáp lời, ông Kim Hyeon-Gon đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa TP.HCM và Gyeonggi.

Theo ông Kim Hyeon-Gon, hai địa phương có nhiều điểm tương đồng như cùng giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tập trung phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo... Vì thế, ông tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ có nền tảng phát triển vững chắc.

Ông Kim Hyeon-Gon đề nghị tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động giao lưu nhân dân, diễn đàn doanh nghiệp và các chương trình hợp tác đào tạo để tăng cường kết nối về văn hóa, kinh tế và khoa học.