Sầm Sơn xử lý dứt điểm những nhức nhối trước mùa du lịch biển 2026 21/04/2026 19:17

(PLO)- UBND phường Sầm Sơn, Thanh Hóa chủ động nhận diện những vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến phát triển du lịch biển Sầm Sơn, từ đó có giải pháp khắc phục.

Chiều 21-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với phường Sầm Sơn tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 25-4 tại quảng trường biển Sầm Sơn.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Chung, Giám Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, thông tin du lịch Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển, trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Qua đó, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và Khu du lịch Sầm Sơn nói riêng.

Năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách với tổng thu ước đạt khoảng 19.000 tỉ đồng.

Hình ảnh người dân tắm biển Sầm Sơn năm 2025. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết công tác chuẩn bị cho mùa du lịch 2026 đã được triển khai từ cuối năm 2025 và đến nay cơ bản hoàn tất.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, 5 cửa xả thải nước sinh hoạt ra bờ biển tại khu vực bãi tắm khiến nước biển ô nhiễm đã được xử lý dứt điểm. Thay vì xả nước thải ra biển gây mất mĩ quan, mất vệ sinh như trước đây, việc này góp phần cải thiện cảnh quan môi trường và chất lượng điểm đến của du khách.

Cạnh đó, 14 hubway trên đường Hồ Xuân Hương từng xuống cấp, gây mất mỹ quan, đến nay đã được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 70 tỉ đồng. Nhà đầu tư mới đang tiến hành cải tạo, chỉnh trang, kết hợp cắt tỉa cây xanh, san gạt, sàng cát bãi tắm để sẵn sàng đón khách.

Sầm Sơn trước mùa du lịch năm 2026. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Liên quan đến hoạt động xe điện chở khách, lĩnh vực từng khiến nhiều du khách phàn nàn, bức xúc về tình trạng chèo kéo, “móc ngoặc” với các điểm vui chơi, nhà hàng, ông Dũng thừa nhận có những trường hợp xe điện chở du khách đi mua hải sản, nhưng sau đó bỏ lại du khách giữa đường. "Đây là hành vi không chấp nhận được”- ông Dũng nói.

Về vấn đề này, ông Dũng thông tin địa phương cho biết sẽ khống chế số lượng ở mức 470 xe điện phục vụ du khách và bố trí 90 điểm dừng đón khách, tránh trường hợp thả khách giữa đường.

Ông Dũng nhấn mạnh đối với các tài xế xe điện, nếu bị du khách phản ánh đến đường dây nóng, sẽ được xác minh và xử lý nghiêm nếu vi phạm, đặc biệt là hành vi lôi kéo khách hoặc bỏ khách giữa chừng.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư phường Sầm Sơn, cho biết địa phương đã chủ động nhận diện rõ những tồn tại, “điểm nghẽn” trong hoạt động du lịch. Trong đó, vấn đề nhức nhối nhất hiện nay là tình trạng xe điện hoạt động thiếu kiểm soát.

Theo ông Tuấn, khoảng 90% vụ việc tiêu cực phát sinh tại Sầm Sơn có liên quan đến xe điện, từ việc nhận hoa hồng của nhà hàng, điểm bán hải sản đến hành vi chèo kéo du khách. Cá biệt, có trường hợp tài xế xe điện “bán khách” cho nhà hàng và nhận tiền ngay trước mặt du khách, kéo theo nguy cơ chất lượng dịch vụ bị giảm sút.

Ngoài ra, tình trạng đưa khách đến các điểm bán hải sản để thu tiền từ chủ cơ sở, gian lận trong cân đo, thậm chí tranh giành, xô xát giữa các nhóm xe điện khi xảy ra mâu thuẫn cũng diễn ra, gây hình ảnh nhếch nhác cho du lịch địa phương.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Với những hành vi chèo kéo, trục lợi, nếu xác minh đúng, lực lượng chức năng có thể áp dụng biện pháp mạnh như thu giữ phương tiện theo quy định, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Tuấn Bí thư phường Sầm Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, ông Lê Văn Chung Giám Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, thông tin Sầm Sơn hiện nay đã những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị.

Chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc đang từng bước xây dựng và phát triển, giúp Sầm Sơn trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Bắn pháo hoa 15 phút tại lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Trung nhấn mạnh Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra trong suốt mùa hè, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Thông qua các hoạt động phong phú, hấp dẫn, tỉnh Thanh Hóa mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, sôi động, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.