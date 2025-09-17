Việt Nam duy trì thứ hạng 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 17/09/2025 01:35

(PLO)- Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia và nền kinh tế, giữ nguyên vị trí so với năm 2024.

Tối 16-9 (giờ Việt Nam), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 tại Geneva.

Theo báo cáo, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia và nền kinh tế, giữ nguyên vị trí so với năm 2024.

Về đầu vào đổi mới sáng tạo, Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2023, từ vị trí 53 lên 50. Nhóm chỉ số này gồm 5 trụ cột là thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Đầu ra đổi mới sáng tạo tiếp tục có kết quả tốt hơn đầu vào nhưng giảm 1 bậc so với năm 2024, từ hạng 36 xuống 37. Chỉ số này gồm hai trụ cột là sản phẩm tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo.

Bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025.

Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp, chỉ sau Ấn Độ (hạng 38). Trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao, có ba nền kinh tế xếp trên Việt Nam là Trung Quốc (hạng 10), Malaysia (hạng 34) và Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 43).

Các quốc gia còn lại trong top trên đều thuộc nhóm thu nhập cao, có nền công nghiệp phát triển và tỷ lệ chi cho nghiên cứu - phát triển (NC&PT) trên GDP cao.

WIPO ghi nhận Việt Nam là một trong chín quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Iran, Ma-rốc, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Việt Nam cũng là một trong hai quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp, cùng với Ấn Độ.

Trong 15 năm qua, Việt Nam luôn đạt kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển đổi nguồn lực đầu vào thành đầu ra.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất giai đoạn 2014-2024, cùng với Trung Quốc và Ethiopia.