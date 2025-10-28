Trộm 2 trái mít trị giá 387 ngàn đồng mà vẫn bị khởi tố, vì sao? 28/10/2025 10:33

(PLO)- Dù chỉ trộm có 2 trái mít trị giá 387 ngàn đồng nhưng do từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích nên nghi can này mới bị khởi tố.

Mới đây, Công an xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (34 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 23-10, ông NVP phát hiện Lợi điều khiển xe mô tô biển số 63AN-142.10 chở hai trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông NVH.

Khi bị phát hiện, Lợi xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Ông P đã báo Công an xã Mỹ Đức Tây. Sau đó, Lợi bỏ lại xe cùng tang vật rồi rời khỏi hiện trường.

Công an xã Mỹ Đức Tây nhanh chóng xác minh, mời Lợi đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít để bán lấy tiền tiêu xài. Hội đồng định giá xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387.000 đồng.

Lê Hoàng Lợi bị khởi tố vì trộm 2 trái mít

Qua xác minh, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người trộm tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

Đã bị kết án về tội trộm cắp hoặc các tội chiếm đoạt tài sản khác, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm;

Hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Tài sản bị trộm là phương tiện kiếm sống chính hoặc có giá trị đặc biệt về tinh thần với người bị hại.

Trong vụ này, Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, nên dù tài sản trộm chỉ là hai trái mít trị giá 387.000 đồng, hành vi vẫn đủ căn cứ bị khởi tố hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS.

Như vậy, giá trị tài sản chỉ là một yếu tố xem xét. Nếu người phạm tội tái phạm hoặc chưa được xóa án tích, cơ quan điều tra vẫn có quyền khởi tố vụ án hình sự, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.