Trường THPT Ten Lơ Man và 6 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích cấp TP 27/08/2025 11:31

(PLO)- Sở VH-TT TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp TP cho 7 công trình - địa điểm, trong đó có Trường THPT Ten Lơ Man.

Sáng 27-8, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố tại trường THPT Ten Lơ Man (số 8 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TP.HCM).

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu

Lễ công bố diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trao bằng xếp hạng di tích cho Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm

Trong 7 công trình - địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp TP, có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành, Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo; 5 di tích lịch sử: Đình Tân Phước, Đình Thần Phú An, Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, Trường THPT Ten Lơ Man, đã góp phần làm phong phú đa dạng các loại hình di tích tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết các di tích - địa điểm được xếp hạng hôm nay đều phản ánh được bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; góp phần xây dựng nên một TP.HCM tươi đẹp như hiện tại.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trao bằng xếp hạng di tích cho khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ.

Theo ông Nhựt cho biết Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từng là một trung tâm đô thị lớn của miền Nam, giữ vị trí chiến lược và gắn bó chặt chẽ với phong trào đấu tranh cách mạng cả nước.

Đại diện Trường THPT Ten Lơ Man nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố

"Để bảo tồn và phát huy giá trị các công trình, địa điểm gắn với quá trình hình thành vùng đất cũng như cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân nơi đây, thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp lập hồ sơ khoa học nhằm xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa" - ông Nhựt nói.

Trao bằng xếp hạng di tích cho Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành