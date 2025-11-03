Từ vụ bắt giam bị án vụ Quân 'xa lộ': Phạm tội mới thì chịu trách nhiệm thế nào? 03/11/2025 12:09

(PLO)- Trong trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

Như PLO đã thông tin, mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi đánh bạc.

Tuyết chính là một trong những bị cáo liên quan đến vụ án Quân “xa lộ” bị sát hại tại quán karaoke ở TP Thủ Đức cũ, TP.HCM.

Vụ án này, ngày 29-11-2023, Tuyết bị TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) tuyên phạt 3 năm tù về tội che giấu tội phạm nhưng cho hưởng án treo (xử sơ thẩm Tuyết bị tuyên 3 năm tù giam).

Liên quan vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc: Tuyết đang chấp hành án treo nhưng lại phạm tội mới thì trách nhiệm pháp lý thế nào?

Bị cáo Lê Thị Tuyết tại phiên toà phúc thẩm vào tháng 11-2023. Ảnh: SM

Luật sư Dương Viết Cơ, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm. Toà án sẽ căn cứ vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của người phạm tội, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ vào Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để một người bị xử phạt tù được hưởng án treo phải đáp ứng đủ 5 điều kiện:

Thứ nhất, bị xử phạt tù không quá 3 năm.

Thứ hai, có nhân thân tốt: Ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Thứ ba, có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS.

Thứ tư, có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Thứ năm, xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Về thời gian thử thách đối với được hưởng án treo thì Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trong trường hợp này, Lê Thị Tuyết bị Toà án cấp phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo) thì thời gian thử thách đối với bị cáo Tuyết là 5 năm tính từ ngày 29-11-2023 (ngày tuyên án phúc thẩm).

Về hậu quả pháp lý của của việc người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách, LS Cơ cho biết khoản 5 Điều 65 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) quy định rõ trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

Do đó, Lê Thị Tuyết dù chưa hết thời gian thử thách nhưng vẫn phạm tội mới (đang điều tra về tội đánh bạc) nên trong trường hợp này Tuyết sẽ tiếp tục phải chấp hành hình phạt 3 năm tù giam trong bản án năm 2023 và cộng thêm hình phạt của tội mới.

Đối với vấn đề trong lần phạm tội mới này Lê Thị Tuyết có được hưởng án treo nữa hay không, LS Cơ cho biết theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022) thì Tuyết là người đã bị kết án về tội che dấu tội phạm, chưa được xoá án tích nên không thoả mãn điều kiện có nhân thân tốt. Do vậy, trong tội đánh bạc mới thực hiện thì Tuyết sẽ không đủ điều kiện được hưởng án treo.