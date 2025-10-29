Người được hưởng án treo trong vụ Quân 'xa lộ'... vừa bị Bộ Công an bắt

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP.HCM (PC02) cho biết đang điều tra vụ án giết người mà nạn nhân là Mai Văn Quân (Quân "xa lộ", Quân khùng) vào ngày 4-10-2019 tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức cũ).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Lê Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), người từng được TAND TP.HCM cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm trong vụ án Quân “xa lộ”, đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt tạm giam ngày 1-9-2025 để điều tra hành vi đánh bạc.
Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Quân “xa lộ” bị sát hại tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ).
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đồng thời phát hiện có các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng N - Chi nhánh An Phú (TP.HCM) liên quan căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, TP.HCM. Hồ sơ thể hiện khoản vay 67 tỷ đồng.
Để được Ngân hàng đồng ý cho bà Mỹ vay tiền, Tuyết đã chủ trương mở nhiều Công ty và Doanh Nghiệp rồi lập các thủ tục mua bán mì lát lòng vòng trong các công ty với nhau để làm phương án vay vốn.
Mặc dù không có hàng hóa (mì lát) như phương án vay vốn nhưng Ngân hàng N - Chi nhánh An Phú mà cụ thể là sự cấu kết giữa bà Lê Thị Tuyết với các cán bộ Ngân hàng thời điểm đó gồm một phó giám đốc, một trưởng phòng, cán bộ tín dụng... làm sai thủ tục vay tiền. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp xác minh, điều tra theo quy định.
Liên quan đến vụ án giết người xảy ra đêm 4-11-2019 tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ), cơ quan điều tra xác định nhóm khoảng 40 người mang theo hung khí, đi trên nhiều xe máy, bao vây và chém Mai Văn Quân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Qua trích xuất camera và lời khai nhân chứng, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thanh Tiền (tự Tý chợ) có mặt trong nhóm trực tiếp tấn công và đã bỏ trốn. Tiền hiện bị truy nã toàn quốc. Ngoài ra, nhiều người khác có liên quan cũng được cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt, củng cố hồ sơ để xử lý.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Tiền cùng những đối tượng liên quan trong việc đâm, chém Mai Văn Quân đến công an đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.
Tối 4-11-2019, Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”, 54 tuổi) bị một nhóm khoảng 20 đến 40 người mang theo hung khí truy sát trước quán karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Công an xác định, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (phường Bến Thành, TP.HCM) giữa nhóm của Quân và nhóm do Võ Thùy Linh, Lý Văn Tư cầm đầu.
Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự truy bắt các nghi phạm. Nhiều người trong nhóm gây án bị bắt tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh; một số khác bị truy nã. Kết quả điều tra cho thấy Linh là người kêu gọi đàn em đến “nói chuyện”, sau đó dẫn đến vụ chém chết Quân “xa lộ”.
Ngày 28-3-2023, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm: Võ Thùy Linh bị phạt 18 năm tù về tội giết người; bốn bị cáo khác nhận án tù chung thân; nhiều bị cáo khác bị tuyên từ hai đến 20 năm tù về các tội giết người, che giấu tội phạm. Vụ án được xem là một trong những vụ thanh toán gây chú ý ở TP.HCM, liên quan nhiều người trong giới giang hồ và có nguồn cơn từ tranh chấp tài sản, vay vốn phức tạp.