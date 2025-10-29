Người được hưởng án treo trong vụ Quân 'xa lộ'... vừa bị Bộ Công an bắt 29/10/2025 20:40

(PLO)- Lê Thị Tuyết – người được hưởng án treo về tội che giấu tội phạm trong vụ án Quân “xa lộ” đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt tạm giam ngày 1-9-2025 để điều tra hành vi đánh bạc.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP.HCM (PC02) cho biết đang điều tra vụ án giết người mà nạn nhân là Mai Văn Quân (Quân "xa lộ", Quân khùng) vào ngày 4-10-2019 tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức cũ).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Lê Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), người từng được TAND TP.HCM cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm trong vụ án Quân “xa lộ”, đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt tạm giam ngày 1-9-2025 để điều tra hành vi đánh bạc.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Quân “xa lộ” bị sát hại tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ).

Tuyết hiện đã bị Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt để điều tra về hành vi đánh bạc. Ảnh: CA

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đồng thời phát hiện có các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng N - Chi nhánh An Phú (TP.HCM) liên quan căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, TP.HCM. Hồ sơ thể hiện khoản vay 67 tỷ đồng.

Võ Thùy Linh được dẫn giải đến tòa án. Ảnh: PLO

Để được Ngân hàng đồng ý cho bà Mỹ vay tiền, Tuyết đã chủ trương mở nhiều Công ty và Doanh Nghiệp rồi lập các thủ tục mua bán mì lát lòng vòng trong các công ty với nhau để làm phương án vay vốn.

Mặc dù không có hàng hóa (mì lát) như phương án vay vốn nhưng Ngân hàng N - Chi nhánh An Phú mà cụ thể là sự cấu kết giữa bà Lê Thị Tuyết với các cán bộ Ngân hàng thời điểm đó gồm một phó giám đốc, một trưởng phòng, cán bộ tín dụng... làm sai thủ tục vay tiền. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp xác minh, điều tra theo quy định.

Nhóm người vây đánh, chém khiến ông Quân. Ảnh: CA

Liên quan đến vụ án giết người xảy ra đêm 4-11-2019 tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ), cơ quan điều tra xác định nhóm khoảng 40 người mang theo hung khí, đi trên nhiều xe máy, bao vây và chém Mai Văn Quân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm người tẩu thoát khỏi hiện trường. Ảnh: CA

Qua trích xuất camera và lời khai nhân chứng, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thanh Tiền (tự Tý chợ) có mặt trong nhóm trực tiếp tấn công và đã bỏ trốn. Tiền hiện bị truy nã toàn quốc. Ngoài ra, nhiều người khác có liên quan cũng được cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt, củng cố hồ sơ để xử lý.

Công an điều tra xác định nhóm người sau khi gây án đã tụ tập mua hàng hóa, thực phẩm để lẩn trốn. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Tiền cùng những đối tượng liên quan trong việc đâm, chém Mai Văn Quân đến công an đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.