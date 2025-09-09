Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng 09/09/2025 19:57

Ngày 9-9, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tòa tuyên phạt 10 bị cáo có vai trò chủ chốt trong vụ án, gồm Vũ Văn Hải 14 năm tù, Nguyễn Trung Bân 10 năm tù cùng tội chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Đình Vũ 12 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Triệu 12 năm tù cùng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

37 bị cáo tại phiên tòa.

Nguyễn Đức Thành bị phạt 12 năm tù, Nguyễn Tiến Dương và Nguyễn Văn Vũ mỗi bị cáo bị phạt 8 năm tù, Phạm Thị Hiếu 7 năm tù, Đỗ Ngọc Hải 3 năm 6 tháng tù cùng về tội chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Thị Kim Oanh 9 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 15 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo bản án, Vũ Văn Hải và Nguyễn Trung Bân thuê Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Vũ, Phạm Thị Hiếu, Đỗ Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Dương chế tạo các linh kiện súng rồi lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh. Sau đó cùng Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần bán cho 25 bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo còn lại vì muốn có súng để đi săn nên mua khẩu súng hoàn chỉnh hoặc mua bộ quy súng, các linh kiện khác từ các bị cáo Hải, Bân, Vũ, Triệu, Oanh rồi tàng trữ súng, đạn để sử dụng.

Cơ quan chức năng thu được nhiều tang vật như 33 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng, 5 khẩu súng hơi, súng thể thao, 832 viên đạn thể thao, 969 viên đạn chì, 11 kg đạn chì,1974 linh kiện, 7 khẩu súng không sử dụng được...