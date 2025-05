3 bị cáo lãnh án vì làm tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 29/05/2025 15:33

Ngày 29-5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Diễm Nhi 4 năm tù về tội làm tiền giả, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt bị cáo Nhi phải chấp hành là 6 năm tù.

Bị cáo Lê Đức Anh lãnh 2 năm tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Lê Phan Huy lãnh 3 năm 6 tháng tù về tội làm tiền giả.



HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự của Nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố thực hiện nên có lỗi cố ý trực tiếp. Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên HĐXX đã quyết định không phạt bổ sung. Với những người liên quan, do chưa lấy được lời khai, không xác định rõ lai lịch nên chưa có cơ sở xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: HUỲNH THƠ

HĐXX nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Bị cáo Lê Đức Anh phạm tội lần đầu nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ. Trong khi đó, Nhi và Huy từng có tiền án, chưa được xóa án tích nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Theo cáo trạng, thực hiện kiểm tra hành chính vào tối 5-7-2024, tổ tuần tra Công an quận 6 phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn khi di chuyển tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (quận 5). Quá trình kiểm tra điện thoại, cơ quan chức năng phát hiện nội dung liên quan đến việc nhận ma túy từ Phạm Thị Diễm Nhi và Lê Đức Anh.

Tiếp đó, rạng sáng 6-7, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Đức Anh tại phường 4, quận 6, thu giữ một khẩu súng kim loại tự chế, 12 viên đạn thể thao, một vỏ lựu đạn M67 và một ống giảm thanh. Đức Anh khai nhận số vũ khí này do Nhi giao cất giữ.

Cùng ngày, Lê Phan Huy bị bắt khi đang điều khiển xe máy ở phường 4, quận 6. Trong cốp xe, công an phát hiện nhiều bản in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50 USD. Khám xét nơi ở của Huy tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), công an tiếp tục thu giữ máy in, máy ép, giấy A4 cùng các công cụ in ấn và hàng loạt bản in tiền giả.

Theo điều tra, từ tháng 6-2024, Phạm Thị Diễm Nhi cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch đã lên kế hoạch làm tiền giả để tiêu thụ tại các sòng bạc ở Campuchia. Nhi mua sắm đầy đủ thiết bị như máy in, máy ép, máy tính xách tay… và hướng dẫn Lê Phan Huy cách tạo ra tiền giả thông qua phần mềm Photoshop và các thao tác in ấn trên giấy A4.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm đối tượng còn chỉnh sửa số seri trên tờ tiền bằng kỹ thuật ghép hình và giả lập phông chữ. Trong các bản in bị thu giữ, giám định cho thấy ít nhất bốn bản in có thể gây nhầm lẫn với tiền thật, tương đương mệnh giá 2 triệu đồng.

Bên cạnh hành vi làm tiền giả, Nhi còn giữ vai trò đầu mối trong việc tàng trữ vũ khí quân dụng. Số vũ khí này được Nhi nhận từ một người tên “Cọp” thông qua một đối tượng tên Nguyễn Đăng Niệm (hiện chưa xác minh được lai lịch và lời khai).

Ngoài hai tội danh đã bị đưa ra xét xử, ba bị cáo còn đang bị điều tra trong một vụ án khác về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra đã tách riêng hồ sơ để tiếp tục xử lý sau.