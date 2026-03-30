UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt 30/03/2026 12:27

(PLO)- HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết để tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết thống nhất thẩm quyền triển khai, phân chia dự án thành phần đối với dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất để UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ tách phần việc trên địa bàn tỉnh này thành các dự án thành phần về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm để chủ động thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương. Phần vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng dự kiến tham gia vào dự án khoảng 768 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Về tổng thể, tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được đề xuất dài khoảng 80,8 km, quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỉ đồng.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Nha Trang- Đà Lạt dài 80,8 km, dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Điểm đầu dự kiến giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa, Đà Lạt. Trong tổng chiều dài này, đoạn qua Khánh Hòa khoảng 44 km, đoạn qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km. Hướng tuyến cơ bản nằm về phía nam quốc lộ 27C hiện hữu, cách tuyến cũ 1 - 7 km.

Phối cảnh cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Về quy mô, cao tốc được đề xuất đầu tư bốn làn xe, nền đường rộng 22 - 24,7 m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/giờ. Hai tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng cho phép triển khai dự án trước năm 2030, ưu tiên bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026. Hiện Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã có đề xuất tham gia đầu tư theo hợp đồng BOT.

Theo phương án trước đó do hai tỉnh đề xuất, tuyến cao tốc này sẽ kết nối khu vực giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông ở Khánh Hòa với cửa ngõ Đà Lạt, rút ngắn thời gian đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1,5 - 2 giờ, thay vì 3,5 - 4 giờ như hiện nay qua quốc lộ 27C và đèo Khánh Lê. Điều này giúp hai tỉnh hình thành gói sản phẩm du lịch "Một hành trình - Hai điểm đến" (Lên rừng - Xuống biển), giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách quốc tế.

Việc ưu tiên nguồn lực cho cao tốc Nha Trang-Đà Lạt không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt mà còn là nền tảng vững chắc để Lâm Đồng và Khánh Hòa cùng nhau cất cánh, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng chính của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.