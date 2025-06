UBND tỉnh Kiên Giang được giao lựa chọn nhà đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc 01/06/2025 16:46

Ngày 1-6, Chính phủ ban hành nghị quyết đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Trong đó, UBND tỉnh Kiên Giang được giao lựa chọn nhà đầu tư trong nước để tổ chức mở rộng sân bay này.

Chính phủ lưu ý địa phương việc lựa chọn nhà đầu tư này phải đảm bảo công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm. Song song đó chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời hạn để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đáng chú ý, Chính phủ thống nhất thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý.

Thiết kế nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc theo hình cánh chim phượng hoàng. Ảnh: CTV

Việc chuyển giao tài sản nêu trên không áp dụng đối với tài sản do Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) quản lý được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng, an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có) theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Giữa tháng 4, Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, từ nay đến 2030, sân bay Phú Quốc tiếp tục là cảng hàng không quốc tế đạt cấp 4E (theo tiêu chuẩn của ICAO) và sân bay quân sự cấp II, nhưng công suất tăng lên 10 triệu hành khách mỗi năm và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng này sẽ đạt công suất 18 triệu hành khách mỗi năm và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Về nhà ga hành khách, từ nay đến năm 2030 giữ nguyên nhà ga T1 hiện hữu công suất khoảng 4 triệu hành khách mỗi năm, phục vụ khai thác quốc nội và quốc tế. Song song đó, quy hoạch mới nhà ga hành khách T2 về phía Đông nhà ga hành khách T1 hiện hữu, công suất đạt khoảng 6 triệu hành khách mỗi năm và có dự trữ đất để có thể mở rộng nhà ga hành khách này khi có nhu cầu.

Giai đoạn này cũng tiến hành quy hoạch nhà khách VIP kết hợp với khai thác hàng không chung tại khu vực Tây Nam của cảng. Nhà ga này sẽ dùng để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay giữ nguyên nhà ga T1, mở rộng nhà ga hành khách T2 bảo đảm công suất khai thác tăng từ 6 triệu hành khách mỗi năm lên khoảng 14 triệu hành khách mỗi năm.

Về đường băng, từ nay đến năm 2030, sân bay phải thực hiện kéo dài đường băng hiện hữu từ 3.000m lên 3.300m và giữ nguyên chiều rộng 45m. Đồng thời, quy hoạch đường băng số hai cách tim đường băng hiện hữu về phía Bắc khoảng 360m, với kích thước dài 3.300m, rộng 45m khi có nhu cầu.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Phú Quốc giữ nguyên cấu hình đường băng đã được quy hoạch trong giai đoạn trước.

Sân bay này cũng được bố trí thêm 30 vị trí đỗ máy bay cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 số vị trí đỗ máy bay tăng lên 45.

Về nhu cầu sử dụng đất, sân bay Phú Quốc dự kiến có diện tích trên 1.000 ha. Như vậy, địa phương cần thu hồi thêm khoảng 198ha.