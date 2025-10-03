'Ung thư giai đoạn IV' hay 'ung thư giai đoạn cuối' thì được miễn thi hành án tử? 03/10/2025 11:14

(PLO)- Theo TS Trần Thanh Thảo (ĐH Luật TP.HCM), để đảm bảo sự đồng bộ với việc phân loại giai đoạn ung thư, cần thiết phải sử dụng thuật ngữ “bệnh ung thư giai đoạn IV” để thay thế cho thuật ngữ “bệnh ung thư giai đoạn cuối”.

BLHS 2015 (sửa đổi mới nhất năm 2025) đã bổ sung 3 trường hợp không thi hành án tử hình tại khoản 3 Điều 40. Theo đó, không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp: phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người đủ 75 tuổi trở lên; người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Trong đó, quy định mới về việc không thi hành án tử hình đối với người bị kết án thuộc trường hợp “người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối” gây băn khoăn về thuật ngữ "giai đoạn cuối".

Quang cảnh một phiên tòa hình sự tại TAND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

TS Trần Thanh Thảo (Trường ĐH Luật TP.HCM) dẫn chứng: Theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP ngày 10-6-2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì ung thư giai đoạn cuối là một trong những loại bệnh hiểm nghèo và người mắc bệnh đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị.

Đồng thời, theo giải thích tại Mục I Danh mục bệnh hiểm nghèo được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BQP ngày 20-5-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì tình trạng ung thư phát triển đến giai đoạn cuối là khi khối u xâm lấn rộng, đã có di căn ở nhiều nơi trong cơ thể, có nhiều biến chứng, thể trạng suy kiệt, nằm một chỗ, tiên lượng xấu và thời gian sống còn ngắn.

Như vậy, với tình trạng sức khỏe của người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối thì họ không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nên việc thi hành án tử hình đối với họ là không cần thiết. Đồng thời, việc không thi hành án tử hình trong trường hợp này vừa đảm bảo nguyên tắc nhân đạo đối với người bị kết án đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng lại vừa tránh lãng phí nguồn lực một cách không cần thiết khi tình trạng bệnh của họ có thể coi như một bản án tử hình tự nhiên.

Vấn đề gây băn khoăn đó là: "Bệnh ung thư giai đoạn cuối” hiện nay là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều văn bản pháp lý khác nhau và được xác định là bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, trong lĩnh vực y khoa thì theo hệ thống phân loại TNM, bệnh ung thư được chia thành các giai đoạn: giai đoạn tiền ung thư (giai đoạn 0), giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III, giai đoạn IV.

Trong đó, khi người bệnh ung thư ở giai đoạn IV thì tình trạng khối u thường đã phát triển to, xâm lấn vào cơ quan lân cận cùng với việc ung thư di căn đến các cơ quan khác, gây nhiều triệu chứng nghiêm trọng nên việc điều trị thường nhằm kéo dài sự sống. Đồng thời, liên quan đến tình trạng ung thư của người bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng không đưa ra kết luận về việc bệnh nhân đang bị “bệnh ung thư giai đoạn cuối” mà chỉ kết luận dựa theo hệ thống phân loại TNM, tức bao gồm các giai đoạn: giai đoạn tiền ung thư (giai đoạn 0), giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III, giai đoạn IV.

TS Trần Thành Thảo cho rằng trên thực tế hiện nay thì người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối thường được xác định là người đang bị bệnh ung thư ở giai đoạn IV, khi các khối u đã xâm lấn rộng, đã có di căn ở nhiều nơi trong cơ thể và người bệnh được xác định là tiên lượng xấu, thời gian sống còn ngắn.

Do đó, nhằm đảm bảo sự đồng bộ với việc phân loại giai đoạn ung thư theo lĩnh vực y khoa cũng như đảm bảo sự thống nhất với các kết luận tình trạng bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cần thiết phải sử dụng thuật ngữ “bệnh ung thư giai đoạn IV” để thay thế cho thuật ngữ “bệnh ung thư giai đoạn cuối” trong quy định tại khoản 3 Điều 40 BLHS hiện hành.