Vận động viên khiếm thị tỏa sáng trên sàn khiêu vũ 22/10/2025 13:23

Ngày 22-10, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Hội Người mù TP.HCM và Câu lạc bộ SOLAR Dance tổ chức Giải khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Bước nhảy của tình yêu và ánh sáng”.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi tôn vinh nghị lực, khát vọng vươn lên của cộng đồng người khiếm thị.

Giải đấu quy tụ 80 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: HN

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trịnh Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết giải đấu quy tụ 80 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước.

“Mỗi vận động viên không chỉ mang theo kỹ năng khiêu vũ mà còn mang theo tình yêu cuộc sống, khát vọng vươn lên và niềm tin mãnh liệt vào bản thân” - ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, thể thao người khuyết tật đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của xã hội, khẳng định rằng mỗi con người đều có giá trị, đều có khả năng cống hiến và xứng đáng được tôn trọng.

Có mặt từ sớm tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thu Hải (50 tuổi, quê Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên chị được đứng trên sàn thi đấu tại TP.HCM và cũng là lần đầu tiên đặt chân đến TP.HCM để tranh tài.

Ít ai biết rằng chị bị khiếm thị bẩm sinh và khoảng mười năm trở lại đây thì hoàn toàn mất thị lực. Lớn lên ở Hòa Bình, chị từng học chung với các bạn mắt sáng, tự mình nỗ lực bắt kịp từng bài học, từng con chữ, con số.

Không được học tại trường chuyên biệt nên với chị Hải, mọi việc đều vất vả hơn, nhưng chính nghị lực đã giúp chị không ngừng vươn lên. Chuẩn bị cho lần thi đấu này, từ vài tháng trước, chị Hải đã bắt đầu những buổi tập cùng huấn luyện viên, được hướng dẫn tỉ mỉ từng bước chân, dáng đứng và nhịp di chuyển trên sàn.

“Khiêu vũ thể thao vốn đã khó với người sáng mắt, còn với chúng tôi thì phải lắng nghe từng nhịp nhạc để hòa nhịp với bạn nhảy” - chị Hải tâm sự.

Các vận động viên khiêu vũ trên sàn diễn. Ảnh: HN

Khi tiếng nhạc vang lên, bước ra sàn thi đấu, chị chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Phải nhảy thật đẹp, thật hết mình, để đáp lại lòng mong đợi của thầy và các bạn”.

Tương tự, ông Phạm Văn Quảng (63 tuổi, quê Hà Nội) lặng lẽ đứng bên khán đài, đôi tay nắm chặt, ánh mắt hướng về sân khấu nơi đồng đội đang thi đấu. Sau vụ tai nạn năm 14 tuổi khiến đôi mắt mù lòa, ông phải từ bỏ việc học và chọn nghề xoa bóp bấm huyệt để mưu sinh. Những năm đầu, ông sống khép kín, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Mãi đến khi tham gia Hội Người khiếm thị, được gặp gỡ, chia sẻ cùng những người đồng cảnh và bén duyên với câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, cuộc sống của ông mới dần rẽ sang hướng khác. Sáu năm gắn bó với bộ môn này, ông Quảng cho biết việc tập luyện rất vất vả, từ di chuyển đến phối hợp cùng bạn nhảy đều đòi hỏi kiên nhẫn và cảm nhận tinh tế.

Người khiếm thị tự tin thi đấu trên sàn diễn. Ảnh: HN

“Chúng tôi phải nghe, phải cảm nhận từng nhịp nhạc, từng bước chân để không va vào nhau. Thầy dạy hàng chục người, nhưng với chúng tôi thì phải cầm tay chỉnh từng động tác” - ông Quảng kể.

Với ông, khiêu vũ thể thao không chỉ là niềm vui, mà còn là nguồn sáng giúp cuộc sống thêm ý nghĩa và trọn vẹn mỗi ngày.