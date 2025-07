Văn phòng Bộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ gương mẫu đi đầu 16/07/2025 19:17

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Văn phòng Bộ Công an đã đoàn kết quyết tâm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chiều ngày 16-7, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: LAN ANH

Nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2025, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ Công an đã đoàn kết quyết tâm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, hực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Cụ thể, đã hoàn thành 55 báo cáo kiến nghị đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, đối ngoại, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành quyết định giao chỉ tiêu công tác năm 2025 cho Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu lãnh đạo Bộ giao chỉ tiêu theo mô hình mới 34 địa phương sau Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm.

Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ gương mẫu đi đầu và vai trò giúp việc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an.

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Công an nhân dân… Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần tạo động lực thi đua, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Văn phòng Bộ đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó, có 5 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 4 tập thể, 73 lượt cá nhân được Chánh Văn phòng Bộ tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Bộ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục coi trọng công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng, xác định đây là nhiệm vụ "then chốt của then chốt", thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tham mưu an ninh, Văn phòng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: LAN ANH

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an lần thứ X nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Đại hội đại biểu trong Công an nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng; coi trọng công tác nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn, tác phong công tác, lề lối làm việc, điều lệnh Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh LAN ANH

Tập trung phát động các đợt thi đua, đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động hướng đến 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp cách làm nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào công tác tham mưu...