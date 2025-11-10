Vàng miếng SJC tăng mạnh, người 'đu đỉnh' vẫn lỗ hàng chục triệu 10/11/2025 09:22

(PLO)- Trong khi vàng miếng SJC đắt hơn giá vàng thế giới đến 21,2 triệu đồng mỗi lượng, các loại vàng nhẫn 9999 chỉ đắt hơn 18,6 triệu đồng.

Khách hàng mua vàng tại Công ty SJC. Ảnh: T.L

Đầu giờ sáng ngày 10-11, giá vàng trong nước đảo chiều đi lên khi giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh, giao dịch quanh ngưỡng 4.050 USD/ounce, tăng thêm 50 USD/ounce so với cuối tuần trước.

​Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng trên thị trường quốc tế tương đương 127,8 triệu đồng/lượng chưa tính các loại thuế, phí.

​Giá vàng ngoại tăng chủ yếu do đồng USD (DXY) suy yếu, kéo chi phí nắm giữ vàng xuống thấp hơn đối với nhà đầu tư ngoại tệ.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia cao cấp của Kitco Metals, nhận định các tín hiệu kỹ thuật đang hé lộ khả năng hình thành vùng đáy mới của vàng và bạc. Là tài sản trú ẩn không sinh lời, vàng thường bật lên khi kỳ vọng lãi suất giảm trở lại.

​Việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp bị hoãn, buộc thị trường phải dựa vào số liệu khu vực tư nhân cho thấy xu hướng mất việc trong tháng 10 để đoán định khả năng Fed hạ lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

​Cùng chiều với giá kim loại quý màu vàng trên thị trường ngoại, giá vàng trong nước cũng tăng mạnh sau hai phiên đứng im.

​Đơn cử, tại Công ty SJC, giá vàng miếng ngay khi mở cửa đã được cộng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, nâng giá mua bán lên 147,6 – 149,6 triệu đồng/lượng.

​Các loại vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này có mức điều chỉnh tăng cao hơn, 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua bán ở mức 144,7 – 147,2 triệu đồng/lượng.

​Tương tự, hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng Mi Hồng cũng cộng thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với cả vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC và niêm yết cùng mức giá 148,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,6 triệu đồng/lượng (bán).

​Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đẩy giá vàng miếng SJC lên 147 – 149,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa hai chiều giảm nhẹ từ ngưỡng 3 triệu đồng xuống 2,8 triệu đồng/lượng.

​So với vùng giá đỉnh 160 triệu đồng/lượng vào ngày 21-10, đến nay những người mua vàng 4 số 9 của thương hiệu này đang lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng. Còn tại Mi Hồng, mức lỗ so với kỷ lục gần nhất là khoảng 4 triệu đồng/lượng.