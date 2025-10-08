Video: Sập cổng chào vào cao nguyên đá Đồng Văn 08/10/2025 12:49

(PLO)- Mưa lớn kéo dài đã khiến cổng chào xã Đồng Văn - lối vào cao nguyên đá Đồng Văn bị sập đổ hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Sáng 8-10, thông tin từ UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, cổng chào đặt tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã bị đổ sập do mưa lớn kéo dài gây ra.

VIDEO: Sập cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn

Vụ việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ hạng mục cổng chào xã Đồng Văn đã bị đổ sập hoàn toàn, chắn ngang đường. Lực lượng chức năng đã rào chắn, phân luồng giao thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 11.2024 với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng. Công trình có chiều rộng 10,5m, chiều cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương, 100% từ nguồn xã hội hóa.

Công trình này được xem là một trong số các điểm nhấn du lịch của địa phương để phục vụ du lịch với kiến trúc, biểu tượng văn hóa, đồng thời là điểm check-in nổi tiếng cho du khách khi tới xã Đồng Văn nói riêng, Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung.