Viện thẩm mỹ mồi chài làm dịch vụ chui ở Quảng Ngãi vẫn hoạt động rầm rộ 20/08/2025 12:53

(PLO)- Gần 1 tháng sau khi báo chí phản ánh, viện thẩm mỹ mồi chài làm dịch vụ chui vẫn hoạt động rầm rộ dù cơ quan chức năng nhiều lần cho biết "sẽ kiểm tra".

Liên quan đến phản ánh "Viện thẩm mỹ mồi chài dịch vụ chui” tại viện thẩm mỹ Mega Kangnam (489 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), sáng 20-8, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra.

Trong buổi sáng, lãnh đạo phòng 5 (phụ trách lĩnh vực y tế) Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận thông tin về phản ánh của báo chí về cơ sở viện thẩm mỹ trên.

Ghi nhận vào sáng 20-8, viện thẩm mỹ Mega Kangnam vẫn mở cửa hoạt động một cách rầm rộ.

Viện thẩm mỹ Mega Kangnam nơi bị phản ánh mồi chài dịch vụ không phép vào sáng 20-8.

Trước đó, PLO phản ánh viện thẩm mỹ có dấu hiệu vẽ bệnh, quảng cáo, mồi chài dịch vụ găm bi dương vật không phép.

Ngay khi phản ánh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ cho xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, cơ sở trên vẫn tiếp tục quảng cáo, nhận thêm khách hàng...

Nữ nhân viên tên Quỳnh trực tiếp thăm khám và đề nghị điều trị với chi phí hàng chục triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, PV liên hệ với lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành và được cho biết, phải thành lập đoàn liên ngành thì mới tiến hành kiểm tra. Đến nay vẫn chưa nhận được văn bản nào từ Sở Y tế.

Trong khi đó, phía Sở Y tế lại cho rằng họ không cấp phép cho cơ sở này, do đó, cơ sở này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Sở. Hiện chức năng Thanh tra của Sở cũng đã chuyển về Thanh Tra tỉnh quản lý.

Người phụ nữ này cũng chính là người làm việc với anh T.

Cũng liên quan đến phóng sự, ngay khi được đăng tải, nhiều nạn nhân của viện thẩm mỹ này đã liên hệ và phản ánh sự việc.

Anh VTT (xã Nghĩa Giang) cho biết đã thực hiện việc "găm bi" theo quảng cáo của thẩm mỹ Mega Kangnam với giá 3 triệu đồng nhưng sau đó bị nhiễm trùng, rớt hết bi đã gắn. Sau khi khâu lại, cơ sở này phải trả lại tiền vì anh dọa báo công an!

Được biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thu thập tài liệu để xác minh, làm rõ các nội dung mà báo phản ánh.