Việt Nam nộp văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội tại Liên hợp quốc 18/04/2026 10:26

(PLO)- Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội.

Chiều 17-4 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: THANH TUẤN/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, thủ tục nộp lưu chiểu được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước ngày 7-4 vừa qua. Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc đã tiếp nhận Văn kiện phê chuẩn của Việt Nam dưới sự chứng kiến của Trưởng đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại New York.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội và nằm trong nhóm 3 nước đầu tiên phê chuẩn phản ánh nỗ lực đóng góp chủ động, thực chất của Việt Nam. Điều này nhằm đưa Công ước sớm có hiệu lực, góp phần củng cố đối thoại, hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng và bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Trưởng phái đoàn Việt Nam bày tỏ hy vọng Công ước Hà Nội sẽ sớm được nhiều nước phê chuẩn để biến cam kết thành hành động. Qua đó, thúc đẩy hợp tác ứng phó thách thức tội phạm mạng, vì ổn định, phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi cho mọi người dân.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội và tháng 11-2025 tại Hà Nội

Trước đó, tháng 10-2025, Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội. Sự kiện mang chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", thu hút sự tham gia của đại diện cấp cao từ hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Thành công của sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam.

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên nhằm tạo khuôn khổ toàn cầu, thống nhất và ràng buộc pháp lý trong phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm mạng.

Việt Nam cùng các đồng chủ tọa tại sự kiện giới thiệu lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 22-9-2025

Văn kiện bao gồm các quy định về hình sự hóa hành vi tấn công mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, cơ chế chia sẻ dữ liệu, dẫn độ và tương trợ tư pháp. Đồng thời, công ước nhấn mạnh việc cân bằng giữa an ninh mạng với bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư và chủ quyền quốc gia.