Việt Nam – Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược 13/04/2026 17:02

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico hội đàm và nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên “Đối tác Chiến lược”.

Sáng 13-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Robert Fico thăm lại Việt Nam, khẳng định hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được vun đắp qua hơn 76 năm.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và Nhân dân Slovakia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Khẳng định Slovakia là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico có ý nghĩa lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Về phía Slovakia, Thủ tướng Robert Fico bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm, khẳng định Việt Nam là đối tác lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á và là một trong ba đối tác hàng đầu tại châu Á.

Ông nhấn mạnh việc dẫn đầu đoàn cấp cao quy mô lớn nhất từ trước đến nay thăm Việt Nam thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương.

Thủ tướng Robert Fico chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam.

Trong không khí chân thành, cởi mở, hai bên đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có việc nối lại họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và duy trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico hội đàm và nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên “Đối tác Chiến lược”. Ảnh: VGP.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 1,78 tỷ USD, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hai bên thống nhất coi đây là trụ cột hợp tác, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại tăng gấp đôi trong thời gian tới, tận dụng lợi thế cửa ngõ của mỗi nước để tiếp cận thị trường EU và ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, năng lượng (bao gồm năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và năng lượng tái tạo), khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng thời, hai nước sẽ xem xét đàm phán các hiệp định về lao động và miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ.

Đáng chú ý, phía Slovakia đề xuất nghiên cứu mở đường bay thẳng kết nối Bratislava với Hà Nội hoặc TP.HCM nhằm thúc đẩy giao lưu, du lịch và hợp tác kinh tế.

Hai Thủ tướng cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN – EU và ASEM; tái khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên “Đối tác Chiến lược”, tạo dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Hai Bộ Ngoại giao được giao xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Robert Fico mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Slovakia trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, văn hóa, hợp tác địa phương, tiêu chuẩn đo lường và năng lượng.