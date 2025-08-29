VKS đề nghị hủy án vụ làm giả văn bằng, chứng chỉ ở quận 12 cũ

Ngày 29-8, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Trà, Trần Đình Dũng bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 3 Điều 341 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận 12, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trà 3 năm tù, bị cáo Dũng 2 năm 6 tháng tù (dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố).
Sau khi nghe tuyên án, bị cáo Dũng đã nộp đơn kháng cáo ngay tại tòa. Trong khi đó, bị cáo Trà không kháng cáo.
Tại phiên tòa, Trà vắng mặt (do không kháng cáo). Còn bị cáo Dũng (đang được tại ngoại) cho rằng mình không hề biết các giấy tờ Trà nhờ đi gửi là văn bằng, chứng chỉ giả. Dũng khai rằng mỗi lần đi gửi Trà trả công vài trăm ngàn thì đi chứ không biết đó là giấy tờ giả. Đến khi bị công an bắt, đổ balo ra thì Dũng mới biết là giấy tờ giả.
VKS đề nghị hủy án để làm rõ 3 vấn đề:
Thứ nhất, là việc tách vụ án đối với Công (người làm giả văn bằng) là không đúng, cần phải làm rõ hành vi của Công - người làm giả các văn bằng mới làm rõ được hành vi của các bị cáo.
Thứ hai, cần điều tra, xác minh về bản án (ở Hưng Yên) mà Trà đang chấp hành hình phạt để từ đó tổng hợp hình phạt đối với Trà.
Thứ ba, cần trưng cầu giám định hình ảnh trích xuất từ điện thoại của Trà.
Luật sư bào chữa cho Dũng cho rằng Dũng chỉ đi theo Trà ra bưu cục để giữ xe, không biết Trà làm công việc gì, việc quy kết Dũng là đồng phạm giúp sức cho Trà là không có căn cứ.
Vụ án có nhiều vi phạm tố tụng khi chưa trưng cầu giám định hình ảnh tin nhắn trên Zalo, vi phạm trong việc niêm phong vật chứng, lấy lời khai... nên cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng cần thiết phải nghị án kéo dài nên sẽ tuyên án vào sáng ngày 13-9.
4 lần trả hồ sơ
Theo cáo trạng ngày 26-2-2024, Nguyễn Thanh Trà đã tìm kiếm các trang mạng để thực hiện việc làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, sau đó liên hệ được Công (đang truy tìm) và bắt đầu hành vi làm trung gian cho việc làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ ngày 17-6-2019, Trà còn thuê Dũng phụ giúp cho Trà trong việc ghi địa chỉ người gửi lên các bì thư chuyển phát nhanh và cùng đi giao các văn bằng, chứng chỉ giả qua đường bưu điện...
Cáo trạng quy kết rằng ban đầu Dũng không biết. Khi đi được khoảng vài lần, Dũng hỏi Trà đi giao gì mà trả công nhiều vậy nhưng Trà không nói. Đến ngày 23-6-2019, Trà mới nói là văn bằng, chứng chỉ giả. Theo CQĐT, khi biết được sự việc, Dũng vẫn tiếp tục đi với Trà, đến ngày 24-6-2019 (chỉ một ngày sau) thì bị công an phát hiện. Vì vậy, CQĐT chuyển hồ sơ và VKSND quận 12 tiếp tục truy tố Dũng.
Vụ án này TAND quận 12 cũng đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung 4 lần, trong đó tòa từng yêu cầu làm rõ Dũng có vai trò như thế nào, thực hiện công việc gì khi đồng phạm với Trà trong việc làm giả văn bằng, tín chỉ...