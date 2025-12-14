VKSND Tối cao đề nghị Đắk Lắk báo cáo vụ thi hành án có dấu hiệu sai phạm

Ngày 14-12, nguồn tin của PLO cho biết Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11), VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm sát hồ sơ thi hành án liên quan đến đơn thư của bà Đỗ Thị Lan (63 tuổi, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk).
Cùng ngày, bà Lan cho biết đã nhận được thông báo của VKSND Tối cao, phản hồi đơn thư của bà.
Theo hồ sơ, năm 2014, TAND huyện Krông Ana (cũ), tỉnh Đắk Lắk ban hành bản án, buộc vợ chồng bà Lan phải trả khoản nợ hơn 940 triệu đồng cho hai hộ dân trên địa bàn. Sau đó, vợ chồng bà Lan kháng cáo nhưng TAND tỉnh Đắk Lắk bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.
Năm 2015, Chi cục THADS huyện Krông Ana (cũ) đã cưỡng chế kê biên, bán đấu giá nhiều tài sản của gia đình bà Lan với giá gần 1,9 tỉ đồng để thi hành án.
Cho rằng việc thi hành án đối với gia đình mình có nhiều sai phạm, bà Lan đã gửi đơn tố cáo hai cán bộ thuộc Chi cục THADS huyện Krông Ana (cũ) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo đơn, bà Lan cho rằng Chi cục THADS huyện Krông Ana (cũ) đã kê biên, bán đấu giá tài sản hộ gia đình khi chưa phân chia phần sở hữu tài sản hợp pháp đối với ba người con của bà (những người không phải thi hành án) là vi phạm. Ngoài ra, bà Lan còn tố cáo nhiều nội dung khác, trong đó có việc thỏa thuận giá tài sản thi hành án.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Vụ 11, VKSND Tối cao, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức thi hành án.
Vì vậy, VKSND Tối cao đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo kiểm sát hồ sơ thi hành án vụ việc trên (việc tổ chức thi hành án và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án).
VKSND Tối cao (Vụ 11), đề nghị VKSND tỉnh Đắk Lắk sau khi tổ chức xác minh xong, báo cáo về đơn vị trước ngày 20-12.
Tòa trả lại đơn của chấp hành viên
Trong một báo cáo liên quan, Chi cục THADS huyện Krông Ana (cũ) cho rằng, chấp hành viên đã thực hiện thi hành án đúng trình tự, thủ tục thi hành án.
Theo đó, ngày 14-12-2015, chấp hành viên đã làm đơn, yêu cầu tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung.
Ngày 28-12-2015, TAND huyện Krông Ana (cũ), đã thông báo thụ lý vụ án theo yêu cầu của chấp hành viên.
Ngày 5-2-2016, TAND huyện Krông Ana đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc trên và trả lại đơn yêu cầu của chấp hành viên. Lý do, chấp hành viên không cung cấp được địa chỉ người cư trú có liên quan là ông N.B.Q. Ngoài ra, những người khác được tòa triệu tập nhiều lần nhưng không có mặt, không hợp tác làm việc.
Dù tòa trả lại đơn nhưng Chi cục THADS huyện Krông Ana cho rằng, chấp hành viên đã có đơn yêu cầu tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.