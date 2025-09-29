Vụ cấp sai đất công ở quận Tân Bình: Chỉ 1 bị cáo được giảm nhẹ hình phạt 29/09/2025 15:30

(PLO)- Cựu công chức địa chính - xây dựng phường 5, quận Tân Bình được giảm 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 29-9, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ cấp sai đất công ở quận Tân Bình cũ (TP.HCM) và tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của 1 bị cáo và bác kháng cáo của các bị cáo còn lại, tuyên y án sơ thẩm.

Cụ thể, y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Học về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 12 năm 6 tháng tù.

HĐXX cũng tuyên y án sơ thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Thuyết (cựu giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Tân Bình) 3 năm tù; Trần Văn Tâm (cựu trưởng phòng TN&MT quận Tân Bình) 3 năm tù và Nguyễn Thanh Lâm (cựu phó chủ tịch UBND phường 5, quận Tân Bình) 6 năm tù .

Bị cáo Võ Trung Dũng (cựu công chức địa chính - xây dựng phường 5, quận Tân Bình) được giảm 1,5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản so với mức án sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù.

Ngoại trừ bị cáo Võ Trung Dũng được giảm nhẹ hình phạt thì tất cả các bị cáo khác đều y án sơ thẩm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo HĐXX, có đủ căn cứ để xác định nhà đất tại địa chỉ 318/82 Phạm Văn Hai, phường 5, TP.HCM thuộc sở hữu của Nhà nước, do UBND TP.HCM là đại diện chủ sở hữu và giao cho UBND quận Tân Bình quản lý.

Do có mong muốn sở hữu, sử dụng nhà đất trên nên Võ Trung Dũng, Phạm Thái Học đã cùng thực hiện hành vi sử dụng thông tin gian dối, giấy tờ giả mạo để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm: UBND phường 5, Chi nhánh VPĐKĐĐ và Phòng TN&MT quận Tân Bình.

Các cán bộ, công chức thuộc các đơn vị này đã tham mưu cho lãnh đạo UBND quận Tân Bình ký cấp sổ hồng cho Phạm Thái Học trái quy định, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước hơn 14 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định hành vi và trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Trước đó, trong phần phát biểu quan điểm, đại diện VKS cho biết các bị cáo Thuyết và Tâm đã chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên VKS đã đề nghị HĐXX cho hai bị cáo này được hưởng án treo. Đối với kháng cáo của các bị cáo Học, Dũng và Lâm thì đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX cân nhắc giảm nhẹ.