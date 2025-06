Vụ 'đánh gãy chân ông thợ hồ': Điều tra viên đến tòa nói về đoạn ghi âm với bị hại

Hôm nay (4-6), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án đánh gãy chân ông thợ hồ. Các bị cáo trong vụ án là ông Huỳnh Tấn Trung, Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An cùng bị xét xử về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS.

Trước đó, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử vào ngày 1-4 và ngày 22-4 và quyết định nghị án kéo dài đến ngày 23-4. Tuy nhiên, ngày 23-4, HĐXX đã quay lại phần hỏi và quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập người làm chứng là cán bộ điều tra Phạm Đăng Khoa.

HĐXX triệu tập ông Khoa để làm rõ về đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa ông Nguyễn Văn Châu (bị hại) và ông Khoa do ông Châu cung cấp. Đoạn ghi âm này ông Châu đã nộp công an và đã được giám định.

Có mặt tại tòa, ông Phạm Đăng Khoa (cán bộ điều tra thời điểm xảy ra vụ án) thừa nhận đây là đoạn ghi âm nói chuyện giữa ông và ông Châu. Vào thời điểm đó ông rất quan tâm về việc giám định các thương tích của ông Châu. Với vai trò là cán bộ điều tra, ông gọi cho ông Châu mà không nghĩ ông Châu sẽ ghi âm.

Về nội dung cuộc nói chuyện, theo ông Khoa, thời điểm đó ông là người trực tiếp giải quyết vụ án. Quá trình làm việc với người bị tố giác thì ông Huỳnh Văn Thanh (cha ruột bị cáo Trung, hiện đã mất nên đình chỉ xét xử) muốn thông qua ông để giúp thương lượng bồi thường hậu quả cho ông Châu. Vì vậy, ông có nói với ông Châu là ông Thanh có nhờ liên hệ để khắc phục chi phí, điều trị cho ông Châu.

HĐXX hỏi ông Khoa về lý do tại sao ông Thanh muốn bồi thường. Trả lời điều này, ông Khoa cho rằng ông Thanh thừa nhận có dùng hung khí gây thương tích cho ông Châu.

Về phía bị hại, ông Châu cho rằng đoạn ghi âm trên là ông Khoa gọi điện cho ông Châu nói về việc 4 bị cáo muốn thoả thuận bồi thường tiền thuốc men. Điều này khẳng định ông bị 4 bị cáo đánh nên 4 người này mới muốn bồi thường cho ông. Ông Châu cũng cho biết sau đó ông Khoa không còn giải quyết vụ án của ông mà đổi một điều tra viên khác.

Tại các phiên toà trước đó, cả 3 bị cáo đều phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng mô tả. Ông Châu thì cho rằng các bị cáo khai không đúng sự thật, không thừa nhận hành vi phạm tội, không ăn năn hối cải và không bồi thường cho ông nên đề nghị HĐXX tăng nặng hình phạt và tăng tiền bồi thường.

Trong khi đó, đại diện VKS cho rằng việc truy tố là đúng người đúng tội, đề nghị y án sơ thẩm về phần hình phạt. Về phần dân sự, đề nghị sửa phần tiền bồi thường cho ông Châu (tính theo mức lương hiện tại). Còn luật sư của các bị cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung...

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng mặc dù trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của bị hại, người làm chứng, người liên quan, các vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã có hành vi gây thương tích cho ông Châu như cáo trạng đã truy tố.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, các bị cáo đã đánh ông Châu. Cấp sơ thẩm không áp dụng có tính chất côn đồ (tình tiết định khung) mà chỉ áp dụng tình tiết dùng hung khí nguy hiểm để dẫn chiếu áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS là có thiếu sót. Vì áp dụng tình tiết có tính chất côn đồ là tình tiết định khung nên không áp dụng là tình tiết tăng nặng theo điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội danh cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 134 BLHS là đúng người đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về kháng cáo kêu oan của các bị cáo, các bị cáo không cung cấp thêm được chứng cứ tài liệu nào khác nên không có căn cứ để chấp nhận.

Về kháng cáo tăng mức hình phạt của bị hại, HĐXX cho rằng mức phạt cấp sơ thẩm tuyên đã là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo. Tuy nhiên, kháng cáo tăng mức bồi thường là có cơ sở.

Từ đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của cả 3 bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về mức bồi thường. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung, Khướu và An cùng mức án 6 năm 6 tháng tù, sửa bản án sơ thẩm về phần bồi thường, buộc bị cáo Trung, Khướu, An liên đới bồi thường hơn 177 triệu đồng cho ông Châu.

Ông thợ hồ và thương tích 46%

Theo cáo trạng ngày 24-7-2024, chiều 21-4-2020, ông Châu chở vợ đến nhà ông Thanh để hỏi về việc đám mía của vợ ông bị cháy và xảy ra cự cãi.

Bị cáo Trung bất ngờ dùng tay siết cổ ông Châu, làm ông Châu ngã. Thanh dùng tay đánh ông Châu. Sau đó, vợ chồng ông Châu chạy sang nhà ông Dũng để trốn.

Lúc này, Thanh cầm búa, xẻng xông vào nhà ông Dũng. Khi bỏ chạy, vợ ông Châu bị ngã, Thanh cầm búa đánh nhưng bà này tránh được. Thời điểm đó, người thân của Thanh cũng có mặt tại nhà ông Dũng.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Châu ra đống cát bên hông nhà ông Dũng để tìm mắt kính đánh rơi khi bỏ chạy. Bất ngờ Trung hai tay cầm phảng chặt cỏ bờ, chạy từ phía sau đến chém ông Châu gây thương tích.

Ông Châu quay mặt lại thì nhìn thấy Trung và ngã quỵ xuống đất. Trung cầm cây phảng chạy về phía sau nhà của Trung. Ngay sau đó, ông Thanh hai tay cầm xẻng xông vào đánh trúng vào đỉnh đầu của ông Châu; Khướu và An cũng cầm cây đánh vào tay, chân, thân thể (trúng vùng lưng) ông Châu, làm ông Châu bất tỉnh, thương tích 46%...

Xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã phạt bị cáo Trung, Khướu và An cùng mức án 6 năm 6 tháng tù; đình chỉ xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Thanh (cha ruột Trung) do đã mất. HĐXX buộc bị cáo Trung, Khướu, An liên đới bồi thường hơn 152 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Châu (bị hại, làm thợ hồ) ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.