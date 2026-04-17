Vụ giáo viên dùng kim tiêm xử phạt học sinh: Đã có kết quả xác minh 17/04/2026 12:11

UBND phường Bến Cát (TP.HCM) vừa có báo cáo về kết quả xác minh vụ việc giáo viên trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị phản ánh có hành vi dùng kim tiêm xử phạt học sinh, gây bức xúc dư luận.

Theo đó, tối 14-4, UBND phường tiếp nhận phản ánh của phụ huynh lớp 3.6, trường Tiểu học Lương Thế Vinh về việc cô LTM - giáo viên chủ nhiệm lớp, có hành vi dùng kim tiêm chích vào tay học sinh để xử phạt vi phạm nội quy xảy ra ngày 12-4. Ngay sau đó, UBND phường chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp nhà trường kiểm tra, xác minh.

Căn cứ biên bản làm việc giữa nhà trường, phòng Văn hóa - Xã hội và phụ huynh, sáng 15-4, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cùng nhân viên y tế học đường và Tổng phụ trách Đội đã làm việc với 4 học sinh liên quan. Tại buổi làm việc, các em đều xác nhận giáo viên có dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức xử phạt khi vi phạm nội quy.

Cùng thời điểm, làm việc với cơ quan chức năng, cô LTM thừa nhận có mang kim tiêm vào lớp do bồng bột, thiếu suy nghĩ. Mục đích ban đầu nhằm xử lý các trường hợp vi phạm như không làm bài, không ngoan, không thắt khăn quàng. Qua xác minh, có tổng cộng 5 học sinh liên quan.

UBND phường đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: Website Trường

Ngay trong sáng 15-4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô M., đồng thời rút phân công chủ nhiệm lớp 3.6 để phục vụ công tác xác minh và xử lý kỷ luật.

Nhà trường cũng phối hợp phụ huynh đưa 5 học sinh liên quan đi kiểm tra, xét nghiệm y tế, đồng thời theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tư vấn tâm lý nhằm ổn định tinh thần cho các em.

Kết quả xét nghiệm của bốn học sinh là âm tính và tình trạng ổn định. Riêng một em đang bị viêm họng, sốt nên bệnh viện tạm hoãn để đảm bảo độ chính xác, dự kiến sẽ thực hiện trong ngày tiếp theo.

Song song đó, cán bộ, giáo viên được phân công thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình.

UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập Hội đồng kỷ luật, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật và ngành giáo dục; đồng thời siết chặt công tác quản lý, chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, kiên quyết loại bỏ các hành vi bạo lực, đe dọa trong môi trường học đường.

Lãnh đạo UBND phường, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình. UBND phường lưu ý quá trình xử lý cần đảm bảo khách quan, tránh gây áp lực tâm lý không cần thiết đối với giáo viên liên quan.

UBND phường Bến Cát nhận định vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh và uy tín ngành giáo dục. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm theo quy định.