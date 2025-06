Vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Người kháng cáo tiếp tục vắng mặt lần 2 thì sao? 28/06/2025 05:45

(PLO)- Phiên phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế giữa em gái và con gái cố NSƯT Vũ Linh bị hoãn do người liên quan có kháng cáo vắng mặt không lý do; nếu họ tiếp tục vắng mặt khi mở phiên toà lần hai thì sao?

Ngày 24-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ “tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ” giữa nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái nuôi của cố nghệ sĩ).

Tại phần thủ tục, ông Võ Thành Nhiêu (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) và người đại diện theo ủy quyền của ông cũng vắng mặt. Một số đơn vị liên quan như Văn phòng công chứng, UBND quận Phú Nhuận cũng không có mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt).

Theo đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM, phiên tòa mở lần thứ nhất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo vắng mặt nên VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Luật sư phía bà Hồng Loan cũng đồng tình với đề nghị hoãn theo quy định.

HĐXX sau đó đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ ấn định sau.

Từ vấn đề này, bạn đọc thắc mắc rằng vụ án có đông người tham gia tố tụng, nếu mỗi lần mở phiên tòa đều có người vắng mặt lần đầu thì sao, pháp luật quy định ra sao về các tình huống đương sự vắng mặt tại phiên tòa?

Bà Võ Thị Hồng Loan (trái) và bà Võ Thị Hồng Nhung (phải) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, người kháng cáo, người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì phải hoãn phiên toà.



Trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ.

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM

Việc hoãn phiên tòa trong vụ án này là do ông Võ Thành Nhiêu - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời có đơn kháng cáo nhưng vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm lần đầu. Do đó, lý do hoãn phiên tòa là đúng quy định.

Luật sư cũng cho biết thêm, theo quy định tại khoản 1 Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự, thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 1 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Do đó, trong trường hợp này, sau khi hoãn phiên tòa, HĐXX sẽ ấn định thời gian mở lại phiên tòa trong thời hạn không quá 1 tháng, trừ khi có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Cũng theo luật sư Nam, trường hợp ông Võ Thành Nhiêu tiếp tục vắng mặt lần thứ hai mà không có lý do chính đáng, không có đơn xin xét xử vắng mặt thì căn cứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng Dân sự, tòa án có thể đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của ông Võ Thành Nhiêu và tiếp tục xét xử vụ án với những nội dung kháng cáo khác.

Tức là, ông không thể trì hoãn việc xét xử lần hai bằng cách vắng mặt không lý do. Tuy nhiên, nếu ông vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thì HĐXX có thể xem xét hoãn phiên tòa.

Tương tự, trong lần thứ hai mở phiên tòa phúc thẩm, ngoài ông Võ Thành Nhiêu, nếu một trong các bên vắng mặt không có lý do chính đáng, tòa án vẫn mở phiên xét xử mà không cần sự có mặt của họ. Nhưng nếu vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, HĐXX có thể xem xét hoãn phiên tòa.