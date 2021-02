Dịch COVID-19: Người từ TP.HCM về quê phải làm gì?

Tại tỉnh Bình Định, BS Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho hay: Hiện nay, tỉnh Bình Định áp dụng cách ly tập trung đối với những người đến từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các quận, huyện Nam Từ Liêm, Mê Linh, Đông Anh của TP Hà Nội, ba huyện đang có dịch của tỉnh Gia Lai. Những người đến từ các địa phương khác của tỉnh Gia Lai thì cách ly tại nhà. Đối với những địa phương khác, những người đi từ các ổ dịch đang tiến triển, khi đến Bình Định thì dược cách ly tập trung. TP.HCM, Bình Dương cũng tương tự, tức những người đi từ ổ dịch đang tiến triển mới cách ly tập trung, còn lại thì chỉ cần khai báo y tế.

BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông tin: Đến thời điểm này, chưa có quy định phải cách ly người từ TP.HCM về Phú Yên. Mấy hôm nay, vì một số thông tin không chính thống khiến bà con hoang mang về việc cách ly khi trở về Phú Yên. Xin hướng dẫn bà con như sau: thực hiện khai báo y tế online, nếu từ địa phương có dịch về thì khai báo trực tiếp tại trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi mình cư trú tại Phú Yên, khi đi nhớ mang khẩu trang.

Tùy theo diễn biến dịch và yếu tố dịch tể từng người sẽ áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Nguyên tắc chung là người nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần thì cách ly tại cơ sở y tế; người từ các địa phương bị phong tỏa, các trường hợp F1 khác thì cách ly tập trung; người về từ các vùng không bị phong tỏa của các tỉnh dịch đang diễn biến phức tạp, người có mặt tại các địa điểm có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế; người vừa được xuất viện sau điều trị COVID-19 thì cách ly tại nhà.



Còn tỉnh Khánh Hòa, thực hiện cách ly tập trung đối với những người đến từ các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Cũng đến từ các tỉnh đó nhưng không phải ổ dịch thì có thể cách ly tại nhà hoặc khai báo y tế. "Những người đến từ TP.HCM cũng tương tự, tức không phải cách ly tập trung nếu không đến khu vực có ca nhiễm", TS Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Đắk Lắk đón Tết, nếu ở địa bàn có dịch thì phải cách ly tại nhà theo quy định 21 ngày; nếu công dân ở TP.HCM nhưng không ở khu vực có dịch thì

Công dân từ TP.HCM vềđón Tết, nếu ở địa bàn có dịch thì phải cách ly tại nhà theo quy định 21 ngày; nếu công dân ở TP.HCM nhưng không ở khu vực có dịch thì về quê ăn Tết bình thường, nhưng chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài. Đối với công dân ở Gia Lai về Đắk Lắk, nếu công dân ở địa bàn có dịch thì phải khai báo y tế, cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 21 ngày theo quy định, nếu công dân trở về từ địa bàn không có dịch thì về bình thường. Trừ trường hợp, tiếp xúc gần/trực tiếp với người bệnh thì phải cách ly tập trung

Tại Đà Nẵng, tạm thời chỉ cách ly 21 ngày các trường hợp về từ Hải Dương, Quảng Ninh, người có tiếp xúc với bệnh nhân hoặc đến, ở, các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân. Còn về từ các nơi khác thì chủ động khai báo với y tế phường để họ lưu sổ, tư vấn.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An đang thực hiện việc cách ly theo đúng với quy định, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Tất cả những người dân về Nghệ An đón tết Nguyên đán 2021, đều phải ra trạm y tế khai báo y tế. Những trường hợp là F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại các điểm của huyện, thị xã, thành phố. Người F2 được cách ly tại nhà. Người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các địa bàn bị phong tỏa đều phải cách ly y tế tập trung. Người về từ địa phương có dịch nhưng chưa giãn cách xã hội thì được tự theo dõi sức khỏe ở nhà. Người từng có mặt vào thời gian mà F0 đã đến ở các địa điểm do Bộ Y tế thông báo đều phải khai báo cho cơ quan y tế địa phương và được cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định.

Trưa 3-2, TS Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tất cả những người dân sống ở 63 tỉnh thành về Hà Tĩnh trong thời điểm này đều phải đến trạm y tế kê khai, khai báo y tế. Khi nhận kê khai, ngành y tế sẽ nắm đối tượng từ đó sẽ quyết định cho tự kê khai y tế tự theo dõi sức khỏe, hay cho tự cách ly tại nhà hay cách ly tập trung, cách ly y tế. Những người về từ ổ dịch, “điểm nóng” như ở Chí Linh (Hải Dương), Vân Đồn (Quảng Ninh), một số điểm ở Hà Nội…trở về Hà Tĩnh thì phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với những người về từ những tỉnh chưa có dịch COVID-19 thì về phải ra khai báo và cho tự ở nhà, tự theo dõi sức khỏe”.