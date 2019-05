1,3 tỉ đồng trang bị cho 14 thư viện vùng sâu

7 thư viện của các trường tiểu học trong số đó còn được hỗ trợ thêm cơ sở vật chất (kệ, bàn, thảm, vật phẩm giáo dục) để phục vụ việc đọc sách cho học sinh.

Đây là hoạt động trong dự án Thư viện thân thiện do Sở GD&ĐT Lâm Đồng phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) và tổ chức Phi chính phủ Room To Read triển khai. Tổng kinh phí cho dự án là 1,3 tỉ đồng do ngân hàng ABBANK tài trợ.



Học sinh trường tiểu học Nam Thiên (Lâm Đồng) chăm chú đọc sách tại thư viện.

Theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, ngoài tặng sách tỉnh còn khuyến khích các trường thường xuyên tổ chức các ngày hội đọc sách cho phụ huynh học sinh và giáo viên nhằm tôn vinh văn hóa đọc, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều đầu sách hay. Từ đó các em sẽ có thêm nhiều kiến thức mới, nhiều trải nghiệm thú vị, tạo dựng nền tảng đời sống tinh thần phong phú hơn trong quá trình học tập và phát triển bản thân.



Cô trò trường tiểu học Nam Thiên (Lâm Đồng) vui chơi về chủ đề sách tại ngày hội đọc sách.

Sở GD&ĐT tỉnh cũng cho biết thêm, những cuốn sách được lựa chọn trong chương trình Ngày đọc sách và được trao tặng đã có sự sàng lọc, nghiên cứu phù hợp với từng độ tuổi, hấp dẫn, bổ ích cho các em nhỏ.