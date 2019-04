Trung tá công an và dự án phim về cảnh sát hình sự

Tiểu thuyết từng được trao giải cao Trung tá Đào Trung Hiếu xuất thân từ trinh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phó đội trưởng Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội. Ngoài thâm niên gần 20 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự, anh còn là một nhà báo, nhà văn, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học. Năm 2015, tại sự kiện “70 năm những trang sách vàng Công an nhân dân”, tiểu thuyết “Bão ngầm” của Trung tá Hiếu được Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an trao giải cao nhất. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, “Bão ngầm” đã vượt qua hơn 600 tác phẩm dự thi, để giành ngôi vị quán quân. Kể về lý do chuyển thể tiểu thuyết “Bão ngầm” thành 45 tập phim Cảnh sát hình sự, Trung tá Hiếu bộc bạch: “Tôi luôn là người ngoại đạo, kể cả với nghiệp báo, nghiệp văn. Nhưng niềm đam mê đã cho tôi sự kiên trì cùng nỗ lực vượt khó, để rồi từng bước làm quen với những công việc hoàn toàn mới mẻ với mình. Sau thành công của tiểu thuyết “Bão ngầm”, ý tưởng chuyển thể câu chuyện này thành phim của tôi đã được đồng đội trận mạc ngày nào ủng hộ nhiệt liệt. Vậy là tôi lại “liều”, thử sức mình trong một lĩnh vực chưa từng biết đến trước đó; vừa viết, vừa học hỏi…”