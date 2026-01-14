Xuân sớm nơi đảo tiền tiêu Hòn Đốc 14/01/2026 11:07

Sáng 14-1, sau hải trình xuyên đêm vượt sóng gió từ đảo Nam Du, đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đã đặt chân lên đảo Hòn Đốc (xã Tiên Hải, tỉnh An Giang) - điểm đảo cuối cùng trong chuyến hành trình mang hương xuân ra biển Tây Nam của hơn 200 đại biểu.

Đại diện các lực lượng và đơn vị tại đảo Hòn Đốc đón đoàn công tác do Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, dẫn đầu. Ảnh: TT



Ý chí thép nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm, chúc Tết, cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Radar 625 (Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) vẫn duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại úy Lê Đức Anh - Trạm trưởng Trạm Radar 625 khẳng định: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị từ cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi tổ chức trực quan sát, phát hiện mục tiêu liên tục 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra sót lọt hay nhầm lẫn mục tiêu trong mọi tình huống".

Đại úy Lê Đức Anh - Trạm trưởng Trạm Radar 625. Ảnh: TT

Theo Đại úy Lê Đức Anh, nhiệm vụ của trạm không chỉ là quản lý vững chắc vùng biển được phân công mà còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để quản lý tốt tình hình không phận tầm thấp. Để làm được điều này, Ban chỉ huy trạm luôn sâu sát, nắm bắt tư tưởng bộ đội, đặc biệt chú trọng động viên anh em trong các ca trực đêm, những ngày thời tiết xấu, nhằm xây dựng tinh thần trách nhiệm cao và ý chí thép cho người lính biển.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trạm Radar 625 còn tích cực tham gia các phong trào dân vận. "Đơn vị thường xuyên phối hợp với Chi đoàn xã, Đồn Biên phòng tổ chức ngày 'Chủ nhật xanh', dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, thắt chặt tình đoàn kết quân dân", Đại úy Lê Đức Anh chia sẻ thêm.

Trạm Radar 625 đã sẵn sàng để cán bộ, chiến sĩ đón Tết sớm. Ảnh: TT

Tết ấm tình đồng đội, nghĩa đồng bào

Đối với những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, chuyến thăm của đoàn công tác là nguồn động viên tinh thần to lớn. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tú (sinh năm 2004, quê Vũng Tàu), hiện là chiến sĩ quản lý tại đơn vị, không giấu được sự xúc động.

Đã công tác tại đảo hơn 1 năm và mới chỉ về thăm nhà 1 lần, Tú tâm sự: "Môi trường đơn vị rất đoàn kết, gắn bó giúp tôi và đồng đội khắc phục mọi khó khăn. Dù sắp đến ngày ra quân và có chút nhớ nhà, nhưng tôi trân trọng tình cảm anh em trong đơn vị. Hôm nay, được đón đoàn công tác, thấy được tình cảm từ đất liền không ngại vất vả ra thăm, tôi cảm thấy rất ấm áp, như được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Chàng lính trẻ sinh năm 2004 cũng không quên gửi lời chúc đến các đồng đội đang làm nhiệm vụ tại những đảo xa, Tết này không được về bên gia đình: "Chúc các đồng đội luôn chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có một cái Tết hạnh phúc ở đơn vị, bên anh em đồng đội".

Đối với nhiều chiến sĩ, chuyến thăm của đoàn công tác mang ý nghĩa rất lớn. Ảnh: TT

Tại buổi gặp mặt chúc Tết trên đảo Hòn Đốc, không khí trở nên lắng đọng với những chia sẻ từ các đại biểu đất liền. Đại diện đoàn Ngân hàng Agribank bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi đặt chân lên đảo, thay mặt hơn 4 vạn cán bộ nhân viên gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng Hải quân và bà con nhân dân.

"Chúng tôi hiểu rằng, chính nhờ sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ và sự kiên trì bám biển của bà con mà đất liền mới có những mùa xuân yên bình. Những món quà xuân chúng tôi mang đến tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, hơi ấm từ đất liền, mong muốn chia sẻ bớt những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió", đại diện Agribank chia sẻ.