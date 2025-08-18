Xuất khẩu sang Trung Quốc: Không bán cái ta có, bán thứ thị trường cần 18/08/2025 17:38

Ngày 18-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tỉnh có nhiều tiềm năng vượt trội để xuất khẩu nông sản qua thị trường Trung Quốc. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng có giá trị cao được được Trung Quốc ưa chuộng như sầu riêng, chanh dây. Dự báo đến năm 2030, sản lượng xuất khẩu chanh dây đạt 200.000 tấn, sầu riêng 100.000 tấn…

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Ảnh: LK.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã được cấp 248 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích 10.095 ha. Ngoài các mặt hàng nông sản chủ lực, địa phương còn chú trọng phát triển sản phẩm OCOP hướng tới thị trường Trung Quốc...

Với hơn 13 năm kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Vinanutrifood Bình Định, chia sẻ: “Chúng tôi xác định muốn đi đường dài và vững chắc thì không thể chỉ bán những gì mình đang có mà phải chủ động tạo ra những sản phẩm thị trường cần. Để làm được điều đó, yếu tố quyết định là quản trị vùng nguyên liệu bằng công nghệ hiện đại”.

Theo bà Lư Lệ Phương, Phó giám đốc kinh doanh Tập đoàn Vịnh Bắc Bộ, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tập đoàn của bà muốn tìm hiểu thêm tình hình triển khai vùng sản xuất của Việt Nam như thế nào, quản lý về quy trình xuất nhập khẩu. Nếu muốn tăng trưởng sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải có giám sát, chế biến, đóng gói hàng hóa rõ ràng.

Các doanh nghiệp hai nước đã triển khai ký kết bảy biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công – Bộ Công Thương, nhấn mạnh vấn đề về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn đóng gói, bảo quản, kênh phân phối thị trường Trung Quốc ngày càng khắt khe, bài bản. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân và cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương.

Doanh nghiệp Trung Quốc khảo sát vùng trồng Gia Lai.

Theo bà Trâm, Bộ Công Thương đã giao cho các đơn vị chức năng tăng cường, triển khai kết nối cung – cầu, thông tin thị trường; phối hợp với các cơ quan chức năng để đàm phán mở rộng danh mục nông sản được xuất khẩu chính ngạch mà Gia Lai có nhiều lợi thế như cà phê, chuối, sầu riêng, rau củ, thủy sản...

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết bảy biên bản ghi nhớ hợp tác.