Ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm Lào đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú 08/04/2026 09:16

(PLO)- Chuyến thăm Lào của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú góp phần củng cố tin cậy chính trị và định hình những phương hướng lớn cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào vào ngày 9-4-2026.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Cẩm Tú sau Đại hội XIV của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XVI, diễn ra đúng dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của Lào. Sự kiện này minh chứng cho mối quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố bền vững, thực chất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong cuộc gặp tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5-9-1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18-7-1977, hai nước luôn gắn bó bền chặt, ủng hộ nhau trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tháng 2-2019, hai nước nâng cấp quan hệ lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”. Đến cuối năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí bổ sung nội hàm mới, nâng tầm lên "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".

Chỉ tính riêng năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần. Sau Đại hội Đảng của mỗi nước, lãnh đạo cao nhất đều chọn nước bạn là điểm đến thăm cấp Nhà nước đầu tiên. Điều này khẳng định sự ưu tiên cao nhất mà hai Đảng, hai Nhà nước dành cho nhau.

Bên cạnh chính trị, hợp tác kinh tế ghi nhận nhiều bước tiến lớn. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 3 tỉ đồng, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên phấn đấu nâng con số này lên 5-10 tỉ đồng trong 2-3 năm tới.

Về đầu tư, tính đến tháng 3-2026, Việt Nam có 276 dự án tại Lào với tổng vốn 6,21 tỉ đồng, đứng thứ hai trong số các quốc gia đầu tư vào Lào. Nhiều dự án viễn thông, ngân hàng, năng lượng hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách và an sinh xã hội nước bạn.

Hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Năm 2025, Việt Nam cấp cho Lào 1.160 suất học bổng, khẳng định cam kết hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao.