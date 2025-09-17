Yêu cầu báo cáo gấp vụ chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện 17/09/2025 18:43

Ngày 17-9, tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này thông tin việc sáu giáo viên thắng kiện UBND huyện Krông Pắk cũ, Trường THCS Ea Kly, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được thi hành án.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ông Đá, hiện hai trường học trên và UBND huyện Krông Pắk cũ phải liên đới bồi thường cho sáu giáo viên thắng kiện tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng kèm theo lãi suất phát sinh trong giai đoạn thi hành án và phải đóng bảo hiểm xã hội cho các giáo viên theo quy định.

“Tuy nhiên, đến nay UBND xã Ea Kly chưa được cấp kinh phí để chi trả cho sáu giáo viên liên quan vụ việc"- ông Đá nói.

Tại cuộc họp báo, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, báo cáo gấp bằng văn bản việc sáu giáo viên thắng kiện nhưng chưa được thi hành án.

Ông Thái yêu cầu việc báo cáo phải hoàn tất trước ngày 20-9 để UBND tỉnh Đắk Lắk nắm, chỉ đạo.

"Vụ việc từ năm 2022 nhưng đến nay chưa thi hành án cho các giáo viên thắng kiện là quá lâu"- ông Thái nói.

Trước đó, từ năm 2021 đến năm 2022, sáu giáo viên tại huyện Krông Pắc cũ, tỉnh Đắk Lắk đã khởi kiện UBND huyện Krông Pắc cũ và các trường Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly, vì bị nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động.

Bản án tòa các cấp tuyên buộc UBND huyện Krông Pắc cũ, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly có trách nhiệm bồi thường cho sáu giáo viên tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng vì chấm dứt hợp đồng lao động với các giáo viên trái luật.

Tháng 10-2023, UBND huyện Krông Pắc cũ có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để chi trả cho giáo viên thắng kiện. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bác bỏ đề nghị trên.

Đến tháng 6-2025, UBND huyện Krông Pắc cũ báo cáo về việc chậm thi hành án đối với sáu giáo viên thắng kiện.

Một trong những giáo viên thắng kiện. Ảnh: VŨ LONG

Theo báo cáo, các bản án không xác định rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân là đối tượng phải thi hành án (chỉ nêu trách nhiệm liên đới giữa UBND huyện với 2 trường học), dẫn đến UBND huyện Krông Pắc khó thực hiện các bản án liên quan.