Yêu cầu xử lý nghiêm việc người dân tự mở lối đi qua đường sắt 29/08/2025 12:13

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn TP.HCM.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục Đường sắt Việt Nam có công văn đề nghị TP.HCM tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có tuyến đường sắt đi qua, đặc biệt là tại các vị trí phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông theo quy định pháp luật.

Bố trí lực lượng tuần tra vào các khung giờ cao điểm, các thời điểm có mật độ người dân qua lại lớn tại các đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các điểm nóng về lối đi tự mở và sử dụng sai mục đích đất hành lang an toàn đường sắt.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp đường sắt và UBND các phường, xã có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ dân cải tạo, sửa chữa, xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu để bảo đảm trật tự, an toàn trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.

TP.HCM yêu cầu xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt.

Sở này được giao thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển cảnh báo, biển tuyên truyền quy định pháp luật và chế tài xử phạt tại các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, đặc biệt tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Kịp thời tham mưu UBND TP điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính thống nhất trên phạm vi toàn TP.HCM sau sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp.

UBND các địa phương có đường sắt đi qua tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phối hợp để xử lý triệt để vi phạm, ngăn ngừa phát sinh mới; chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt.

Riêng UBND phường Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An khẩn trương báo cáo Sở Xây dựng trình cấp thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom để xử lý dứt điểm lối đi tự mở tại 2 địa phương này.

Trong thời gian chưa thể xóa bỏ lối đi tự mở, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện cơ giới đi qua đường sắt tại các đường ngang hợp pháp, hạn chế tối đa các phương tiện vận tải nặng lưu thông qua lối đi tự mở; duy trì đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển cảnh báo; thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra tại các vị trí lối đi tự mở cho đến khi xử lý dứt điểm để phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.