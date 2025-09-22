Yếu tố tác động đến diễn biến giá vàng thế giới tuần này 22/09/2025 07:39

(PLO)- Trong tuần này, thị trường vàng thế giới sẽ đón nhận tuyên bố chính sách của nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới và loạt thông tin kinh tế quan trọng từ Mỹ.

Trong tuần qua, thị trường vàng thế giới chịu tác động rất nhiều từ quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu. Giá vàng thế giới chốt lại tuần không tăng quá mạnh so với mức chốt tuần liền trước. Tuy nhiên, các chuyên gia đang đưa ra những nhận định trái chiều về triển vọng giá vàng thế giới tuần này.

Lãi suất thấp khiến cho vàng càng trở nên có sức hấp dẫn. Những căng thẳng chưa thể giải quyết được tại Ukraine, Ba Lan, Gaza và khu vực Caribbean sẽ khiến cho giá vàng thế giới tăng.

﻿Ảnh: Kitco News

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới ở mức 3.670USD/ounce, trước đó giá vàng đã có lúc thử thách với ngưỡng 3.630USD/ounce.

Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng. Trước thềm biên bản cuộc họp của Fed chính thức được công bố, giá vàng thế giới tăng vọt lên ngưỡng 3.690USD/ounce. Ngay khi Fed công bố quyết định hạ lãi suất, nhiều nhà đầu tư lập tức bán ra chốt lời. Chỉ 45 phút sau khi cuộc họp của Fed kết thúc, giá vàng thế giới đã mất đến 40USD/ounce xuống 3.650USD/ounce. Sau đó, trên sàn giao dịch tương lai, giá vàng tiếp tục xuống mốc 3.637USD/ounce.

Sang đến phiên ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu, giá vàng thế giới hồi phục trở lại, đến phiên cuối tuần, giá vàng thế giới trở lại ngưỡng 3.690USD/ounce.

Nhận định về triển vọng giá vàng thế giới tuần tới, các chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News cho rằng tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ bình ổn trở lại.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ SIA Wealth Management, ông Colin Cieszynski, dự báo: “Tôi trung lập về triển vọng giá vàng thế giới tuần tới. Giá vàng thế giới đã có khoảng thời gian tăng mạnh và dường như đang tạm thời “nghỉ ngơi”. Thị trường vàng thế giới đang hướng đến những ngày cuối cùng của quý III. Việc giá vàng thế giới hãm đà tăng hoặc thậm chí giảm một chút cũng là bình thường”.

Còn theo quan điểm của chủ tịch kiêm COO quỹ Asset Strategies International, ông Rich Checkan, giá vàng thế giới sẽ tăng. Ông Chekan lý giải chủ tịch Fed và ban điều hành của Fed đã làm những gì thị trường kỳ vọng. Lãi suất thấp khiến cho vàng càng trở nên có sức hấp dẫn. Những căng thẳng chưa thể giải quyết được tại Ukraine, Ba Lan, Gaza và khu vực Caribbean sẽ khiến cho giá vàng thế giới tăng.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ BNP Paribas Fortis, ông Philippe Gijsels, hiện đang giữ quan điểm trung lập về triển vọng giá vàng thế giới. Ông cho rằng giá vàng thế giới sẽ có thể dao động trong ngưỡng 3.600USD/ounce, tuy nhiên nếu có giảm sẽ không có giảm sâu bởi chuẩn bị sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất cơ bản đồng USD khác chuẩn bị đến.

Trong tuần này, ngay đầu tuần sẽ có nhiều quan chức các ngân hàng trung ương phát biểu về các quyết định lãi suất, trong đó nổi bật nhất bao gồm Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Canada. Tuy nhiên tâm điểm của sự chú ý sẽ là bài phát biểu của ông Stephen Miran – thành viên ban điều hành Fed tại New York. Cho đến nay, ông Miran cũng không giấu giếm quan điểm về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh, mạnh tay hơn so với hiện tại.

Sang đến phiên ngày thứ Ba, chỉ số PMI của ngành sản xuất Mỹ sẽ được công bố, ngoài ra là những tuyên bố của Fed trong cuộc họp gần nhất, sau đó đến doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng gần nhất.

Vào ngày thứ Năm, thị trường vàng thế giới sẽ đón nhận quyết định liên quan chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB). Tại Mỹ, số liệu về GDP, số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà đang sử dụng sẽ được công bố cùng ngày.

Đóng cửa tuần, báo cáo về chỉ số giá sản xuất (PCE) tháng 8 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 9 được công bố.