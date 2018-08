2 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị trộm tấn công bằng dao

Ngày 21-8, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với Công an phường An Bình điều tra vụ hai thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình (TP Biên Hòa) bị trộm tấn công phải nhập viện.



'Hiệp sĩ' Hóa bị trộm đâm thương cạnh sườn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình nhận được điện thoại của một người dân tại khu phố 12 (phường An Bình) có kẻ trộm đang cắt khóa nhà hàng xóm.

Nhận được thông tin, anh Phan Văn Hóa (54 tuổi) và Lê Minh Hưng (40 tuổi) đến ngay hiện trường.



Đồ nghề bẻ khóa và bình xịt hơi cay đối tượng bỏ lại hiện trường.

Phát hiện có người vây bắt, hai kẻ trộm dùng dao, bình xịt hơi cay tấn công để tìm cách thoát thân.

Bị tấn công bất ngờ, anh Hóa bị đâm vào hông, còn anh Hưng bị đánh vào đầu và tay. Hiện ông Hưng đã xuất viện sau khi băng bó vết thương, còn ông Hóa vẫn đang được theo dõi tại BV đa khoa Đồng Nai.

Sau màn chống trả chớp nhoáng, kẻ trộm bỏ lại dụng cụ cắt khóa, lên xe tẩu thoát.



Được biết cả anh Hóa và anh Hưng đã tham gia CLB phòng chống tội phạm của phường An Bình, TP Biên Hòa được hai năm nay.