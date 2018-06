2 nữ sinh tử vong, gia đình mang quan tài 'diễu phố'

Chiều 21-6, trao đổi với PV, ông Phạm Trần Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết các cơ quan chức năng huyện này đang tích cực giải quyết vụ việc người dân mang quan tài “diễu phố” vừa xảy ra trên địa bàn.



Người nhà mang quan tài nữ sinh tập trung, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Ảnh FB

Trước đó, vào tối 19-6, tại cầu Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ), người dân phát hiện hai nữ sinh nằm bất động ven đường, cạnh đó là chiếc xe máy. Các nạn nhân sau đó được xác định đã tử vong.

Lời kể của người thân cho thấy vào chiều cùng ngày, hai nữ sinh đi ăn sinh nhật của bạn rồi sự việc đau lòng xảy ra. Nghi ngờ cái chết của con em mình có nhiều uẩn khúc, ngày và đêm 20-6, người dân đã mang quan tài hai nữ sinh đến tụ tập trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ đề nghị làm rõ.

Theo lãnh đạo UBND huyện Yên Mỹ, tới thời điểm hiện tại, tình trạng tụ tập đông người đã được giải quyết. Chính quyền địa phương cũng đã tìm hiểu về sự việc, lắng nghe những nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Đồng thời, các đơn vị chức năng đã có vận động, thuyết phục để gia đình không bị kích động.

“Hiện công tác giải phẫu tử thi đã xong. Gia đình nạn nhân đã đưa thi hài các cháu về để lo hậu sự theo phong tục địa phương” – ông Hoạt thông tin.

Vị chủ tịch cho hay gia đình các nạn nhân đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, có kết luận rõ ràng về nguyên nhân dẫn tới cái chết của con em mình chính xác, công tâm, khách quan. Ngay trong sáng 21-6, cơ quan giám định pháp y từ Bộ Công an cũng về địa phương để làm việc.

Ông Hoạt cho biết thêm do các gia đình mang quan tài tới trụ sở công an huyện và gần trạm soát vé trên quốc lộ 5, lãnh đạo cùng cán bộ tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, công an tỉnh và công an huyện phải trắng đêm vận động, thuyết phục gia đình nhằm đảm bảo về tình hình an ninh trật tự.

Về sơ bộ, bước đầu xác định việc hai gia đình mang quan tài hai cháu tử vong ra đường có dấu hiệu bị đối tượng xấu xúi giục, kích động nhằm tạo hiệu ứng đám đông, lồng ghép ý đồ xấu. Các cơ quan chức năng đã làm việc để nắm rõ tình hình này.