3 cha con dọa công an bằng bình chữa cháy

Ngày 26-7, Công an TP Cần Thơ đang làm việc với một nhóm người để rõ hành vi cản trở người thi hành công vụ và dấu hiệu cho vay nặng lãi.



Căn biệt thự của Bắc.

Họ gồm Nguyễn Huy Bắc (35 tuổi, phường An Bình, quận Ninh Kiều), Nguyễn Huy Trọng (cha Bắc, 65 tuổi, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) và Nguyễn Huy Nam (anh ruột Bắc, 36 tuổi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Trước đó, ngày 25-7, công an kiểm tra hành chính tại nhà Bắc và cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, quán cà phê 929 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh).



Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại đây.

Tại những nơi này, công an đã thu giữ nhiều tang vật, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và hoạt động cầm cố tài sản gồm một roi điện, một gậy đánh bóng chày, hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục niêm phong, lập biên bản thu giữ tang vật, tuy nhiên đã bị ông Trọng và Nam ngăn cản, kích động, lấy tài liệu cất giấu.

Ông Trọng có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng.

Ông Trọng cầm dao, Nam cầm bình chữa cháy, Bắc cầm bình chữa cháy và hộp quẹt gas đe dọa lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát 113, đặc nhiệm, cảnh sát cơ động phải can thiệp, khống chế bắt giữ.



Trước hành vi manh động, cảnh sát buộc phải khống chế.

Ở một mũi khác, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra quán cà phê Hạnh Phúc (trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh) do vợ chồng Vũ Thành Lộc (24 tuổi, ngụ phường An Nghiệp) và Lê Phương Uyên (24 tuổi, ngụ phường An Lạc) quản lý.



Tại đây, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay của Bắc, gồm 35 bộ CMND, hộ khẩu vay tiền, sáu tuýp sắt…



Roi điện cũng được phát hiện.

Thực chất quán cà phê này là của Bắc và giao cho vợ chồng Lộc quản lý. Mỗi ngày, Uyên đến nhà Bắc lập danh sách người vay tiền đưa cho đồng bọn thu tiền, đến 23 giờ cùng ngày thì giao tiền cho Bắc. Liên quan đến vụ việc, công an đã tiến hành mời làm việc bốn người đi thu tiền.

Qua làm viêc, bước đầu những người đi thu tiền khai nhận được Bắc thuê đi thu tiền của con nợ về giao cho Bắc. Vợ chồng Bắc tổ chức cho vay bằng hình thức không thế chấp tài sản, chỉ cần CMND, người vay trả gốc và lãi hằng ngày.

Số tiền cho vay 5-10 triệu đồng, lãi suất 30%-60%/tháng. Trường hợp con nợ không góp tiền thì Bắc cho người đến hăm dọa, tạt sơn, chất bẩn vào nhà, thậm chí còn hành hung người.

Được biết Bắc từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản; có tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.