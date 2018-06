An Giang thông tin vụ cano đoàn kiểm tra gặp nạn trên sông Hậu

Liên quan đến vụ cano đoàn liên ngành tỉnh An Giang gặp nạn trên sông Hậu, ngày 15-6, UBND tỉnh An Giang đã có thông tin chính thức về vụ việc đồng thời lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là ca nô của đoàn kiểm tra liên ngành trong lúc tuần tra đã va chạm với sà lan chở cát.





Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 ngày 14-6.

Thời điểm này, đoàn liên ngành tỉnh An Giang gồm cảnh sát môi trường (PC49), Sở TN&MT, Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam tuần tra theo kế hoạch của chánh thanh tra Sở TN&MT về việc hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đoàn có Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ PC49; Nguyễn văn Dũng, Đội Thanh tra an toàn số 7, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam cùng sáu thành viên khác.

Ca nô của đoàn xuất phát từ cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Bình Khách, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), khi đến khu vực đoạn sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên thì va chạm với sà lan KG 57199 do ông Phan Thanh Hùng (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, đang neo đậu.

Vụ va chạm khiến ông Dũng (người lái ca nô) tử vong tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ PC49 mất tích; Thiếu tá Nguyễn Văn Lê và Trần Việt Hùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.