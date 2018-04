Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản ven biển Cà Mau bị bắt

Ngày 21-4, thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đã trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho ba cá nhân Công an tỉnh Cà Mau, huyện Trần Văn Thời vì thành tích phá án nhanh, phức tạp.

Cùng thành tích phá nhanh vụ án nêu trên còn có chín cán bộ, chiến sĩ khác thuộc cơ quan nghiệp vụ của Công an huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh và cấp phòng thuộc công an tỉnh, được ciám đốc công an tặng giấy khen.



Cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng nóng vì phá án nhanh

Trước đó, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ven tuyến biển Tây Nam (thuộc địa bàn huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân) có một nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân khai thác sò giống.



Băng nhóm này sử dụng hung khí tự chế để uy hiếp, ép buộc những ngư dân cào sò huyết, khai thác giống thủy sản ven biển nộp tiền cho bọn chúng. Nếu không đồng ý, bọn chúng sẽ dùng hung khí uy hiếp, thậm chí dùng vũ lực đối với cư dân nghèo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin nêu trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an địa phương xác minh, thu thập chứng cứ.

Đến sáng 19-4, công an bắt giữ khẩn cấp Trương Bé Nhật (tự Nhật cao, SN 1973, ngụ ấp Công Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời); hai anh em ruột Nguyễn Giang Lâu (SN 1989) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990), cùng ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí tự chế cùng các tang vật khác có liên quan. Từ lời khai ban đầu, công an đã mời 21 thanh niên khác có liên quan về làm việc.