Bắt 2 kẻ đóng mác nhà giàu đi lừa nhiều tiệm vàng

Ngày 6-7, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã chuyển giao Nguyễn Đức Cường (22 tuổi, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Tùng Lâm (26 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng tang vật, xe máy sang Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tiếp tục điều tra lừa bán vàng giả.



Cường vào tiệm vàng bạc Ngọc Hà (Hà Tĩnh) lừa bán vàng giả bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 4- 7, Lâm và Cường đi trên xe máy 35B1-675.80 đến cửa hàng Vàng bạc Ngọc Hà (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Lâm đi vào tiệm vàng tháo dây chuyền “một cây vàng” trong cổ ra bán. Chủ tiệm vàng nghi ngờ đây là vàng giả nên yêu cầu thợ kỹ thuật kiểm tra chất lượng vàng.

Qua kiểm tra cho thấy dây chuyền này chỉ là một dây chuyền thiếc, kềm mạ lớp vàng giả bên ngoài. Bà chủ tiệm vàng Ngọc Hà đã giả vờ đi ra ngoài nghe điện thoại để “câu giờ” và báo mọi người vây bắt.



Cường và Lâm vào tiệm vàng bạc Hoàng Sơn lừa bán vàng giả, lấy tiền bị camera tiệm vàng bạc ghi lại.

Sau đó, biết bị lộ, Lâm đã giật mạnh dây chuyền để tẩu thoát nhưng chủ tiệm vàng đã kịp báo mọi người truy đuổi, bắt giữ. Tổ công tác Công an phường Nam Hà đang tuần tra tại khu vực chợ Hà Tĩnh, nghe tiếng tri hô đã chia thành hai mũi bắt giữ Lâm và Cường.



Tại cơ quan công an, Lâm và Cường khai sau khi lừa bán vàng giả 1,5 cây vàng cho tiệm vàng bạc Hoàng Sơn (huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh) vào sáng 3-7, thì tiếp tục sang Hà Tĩnh đi lừa. Chủ tiệm vàng bạc Hoàng Sơn cho biết, sáng 3-7, hai đối tượng trên đi xe máy đến lừa bán 1 cây vàng vàng chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra.