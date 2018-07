Bắt giữ hai người tự xưng là nhà báo “tống tiền” CSGT

Chiều 30-7, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ 2 nghi can có hành vi tống tiền CSGT Công an tỉnh Tiền Giang. Hai đối tượng bị bắt tạm giữ hình sự điều tra gồm: Nguyễn Văn Quầng và Phan Văn Dũng.



Sau đó, Quầng và Dũng đã bị Công an tỉnh Tiền Giang di lý về địa phương tạm giữ hình sự để điều tra. Liên quan trong vụ việc này, phía Công an tỉnh Tiền Giang cũng đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an huyện Bình Chánh khẩn trương truy bắt 1 đối tượng khác đã nhanh chân bỏ chạy thoát khỏi hiện trường tống tiền.



Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng Quầng và Dũng tự xưng là nhà báo của báo Nhân đạo & Đời sống. Từ tháng 6-2018 đến thời điểm bị bắt, cả hai liên tục tìm đến gặp và đưa cho một cán bộ chiến sĩ đang công tác tại phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) - Công an tỉnh Tiền Giang xem 1 clip được cho là có liên quan đến sai phạm trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.



Sau đó, nhóm người này liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa yêu cầu cán bộ CSGT nói trên phải đưa 250 triệu đồng. Nhóm này còn dọa, nếu cán bộ CSGT không chi, sẽ đăng báo và gửi clip cho lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang xem. Đến chiều 29-7, nhóm đối tượng xưng là phóng viên đã hẹn cán bộ CSGT đến khu vực Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, để giao nhận tiền.

Trước đó, cán bộ CSGT bị những người trên tự xưng là nhà báo để “tống tiền” đã trình báo vụ việc lên lãnh đạo phòng PC67 – Công an tỉnh Tiền Giang. Phía đơn vị này cũng đã tiếp tục trình báo phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh.

Chiều tối 29-7, trong lúc cả hai đến điểm hẹn để nhận tiền thì đã bị lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Bình Chánh, TP HCM bắt quả tang việc giao nhận tiền. Tại hiện trường, 2 đối tượng Quầng và Dũng bị bắt giữ và 1 đối tượng khác đã kịp thời tẩu thoát.

Cũng trong chiều 30-7, trao đổi với báo chí, một đại diện của báo Nhân đạo & Đời sống ở phía Nam có xác nhận, 2 cá nhân Quầng và Dũng trước đây từng cộng tác với báo Nhân đạo & Đời sống nhưng đã nghỉ việc từ rất lâu.