Bắt hai nghi phạm đang chở 60 bánh heroin

Chiều 22-5, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Công an vừa bắt giữ Hạ Bá Chò (25 tuổi, ngụ xã Tây Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Hoàng Văn Xuân (31 tuổi, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) vận chuyển 60 bánh heroin tại khu vực cây xăng Hoằng Minh (xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Theo đó, qua thời gian theo dõi, công an đã bắt ập bắt quả tang hai người nêu trên. Ngoài 60 bánh heroin (khoảng 20kg), công an còn thu giữ 4 điện thoại di động, 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết công an đang mở rộng điều tra đường dây ma túy khủng này.